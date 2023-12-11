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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس نادي قضاة المنوفية السابق: سعيد بمشاركة المواطنين في الانتخابات .. فيديو

رئيس نادي قضاة المنوفية
رئيس نادي قضاة المنوفية سابقا

قال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية سابقا، انه سعيد بمشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية.

واضاف أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، في مدرسة الشهيد احمد السرسي بمدينة شبين الكوم، أن الصوت الانتخابي واجب وطني ولابد من ممارسة الحقوق السياسية.

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وتابع، امام، أنه لابد من النزول للانتخابات حيث تمر البلاد بمرحلة صعبة ولابد من استقرار البلاد باختيار من يمثلها.

وناشد رئيس نادي قضاة المنوفية سابقا، المواطنين بالنزول للانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

 إجمالى عدد الناخبين بمحافظة المنوفية بلغ  2 مليون و 851 ألف و 466 ناخب على مستوى المحافظة وتجهيز  506 مركز إنتخابي و 12 لجنة رئيسية و 580 لجنة فرعية منهم 6 لجان للمغتربين.

 

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