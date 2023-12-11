إزالة 3 مقابر.. محافظ المنوفية يطالب باليقظة ومنع التعديات خلال فترة الانتخابات

طالب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولي حماية الأراضي، باليقظة التامة والازالة الفورية لأي تعديات علي الاراضي الزراعية واستغلال فترة الانتخابات فضلا عن المتابعة اللحظية لمنظومة المتغيرات المكانية وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة تحقيقاً للصالح العام.



وأكد محافظ المنوفية أنه تمت الازالة الفورية لعدد 3 مقابر بمركز ومدينة تلا وتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي علي الأرض الزراعية بناحية شبرازنجي بمركز الباجور بالإضافة إلي إزالة 3 متغيرات مكانية بمركزي الشهداء والباجور.

ويتابع المحافظ جهود أعمال لجان الرصد بوحدة المتغيرات المكانية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال فترة الإنتخابات الرئاسية في التعامل الفورى فى رصد أية متغيرات بناء جديدة تحدث بالمخالفة على الأراضى الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأكد محافظ المنوفية على متابعته الشخصية لـ ملف التعديات في نطاق المحافظة أولا بأول وعدم التهاون في محاسبة أى مسئول فى التقصير فى مهام أداء واجبه الوظيفى .