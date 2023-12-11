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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتيرا المنوفية يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بمدرسة الوعى القومى.. صور

قيادات محافظة المنوفية
قيادات محافظة المنوفية

أدلى اليوم الاثنين ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، بأصواتهما فى الإنتخابات الرئاسية 2024 بلجنة مدرسة الوعى القومى ( لجنة مغتربين ) بحى غرب شبين الكوم، وذلك خلال ثانى أيام الإنتخابات الرئاسية 2024.

وناشدوا المواطنين النزول والإدلاء بأصواتهم فى هذا الاستحقاق الانتخابي ، مؤكدين  على أهمية المشاركة فى العرس الديمقراطى وممارسة حقوقهم الدستورية كونه واجب وطني لابد من تأديته لإعلاء مصلحة الوطن وظهور محافظة المنوفية بالشكل المشرف واستكمال مسيرة الإستقرار والتنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية .

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 أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أن اللجان  الإنتخابية قد شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بما يعكس صورة حضارية و مشرفة لوعى المواطن المنوفى .

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