مصر على قلب رجل واحد| برلماني: الانتخابات الرئاسية لمحة تاريخية وكرنفال عالمي

تحدث النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، عن الانتخابات الرئاسية، قائلا: "الانتخابات الرئاسية لمحة تاريخية وكرنفال عالمي".

وأضاف “نصار”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر فضائية "صدى البلد"،: "الجميع بكل حب وارتياح ذهب للانتخابات حتى قبل أن تفتح اللجان أبوابها"، لافتا إلى أن "مصر على قلب رجل واحد".

وأكد عضو مجلس النواب، أن "الجميع في حالة فرحة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية".



وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين



وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعتلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.