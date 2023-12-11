محمود مسلم: أحداث غزة ساهمت في انتفاضة الناس وخروجهم للانتخابات الرئاسية.. فيديو

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الأحداث في غزة ألقت بظلالها على الانتخابات الرئاسية في مصر.

وأضاف الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر فضائية "صدى البلد"،: "الأحداث في غزة ساهمت بقدر معقول في انتفاضة الناس وخروجهم للانتخابات الرئاسية"، لافتا: "المواطنون عندما يشعرون بالخطر يلتفون حول القيادة السياسية".

وأشار: "الشعب المصري حب يوصل رسالة أنه واعي لما يحاك ضد الدولة المصرية، خاصة مع محاولة الجانب الإسرائيلي فرض التهجير القسري على الفلسطينيين، وهو ما رفضه المصريين".

وأوضح الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ،: "أحداث غزة من المرات القليلة التي يتطابق فيها رد الفعل الرسمي مع رد الفعل الشعبي".