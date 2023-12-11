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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمود مسلم يوضح دلالة الإقبال الكثيف من المواطنين على الانتخابات الرئاسية.. فيديو

محمود مسلم
محمود مسلم

علق الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، على إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أن التصويت تجاوزت 45% حتى صباح اليوم.

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وقال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر فضائية "صدى البلد"،: "الحشد الذي رأيناه أمس واليوم للتصويت في الانتخابات الرئاسية يعكس هذه النسبة".

 

وأضاف: "هذا الإقبال الكثيف المواطنين على الانتخابات الرئاسية يؤكد أن هناك رسالة من الشعب المصري في هذا التوقيت الصعب والتحديات الإقليمية الضخمة"، لافتا: "الشعب المصري عندما يشعر بخطر يتكاتف ويشارك ويعلن عن نفسه".

 


وأشار الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ،: "الشعب المصري يؤكد للعالم كله أن مصر على قلب رجل واحد، وأن شعبها واعي لكل ما يحاك ضد البلد".

محمود مسلم الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلامي مصطفى بكري الشعب المصري الكاتب الصحفي محمود مسلم

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