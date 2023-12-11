تزامناً مع الانتخابات الرئاسية..تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 78 ألف مواطن بالشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،انه قدمت الفرق الطبية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، الخدمة الطبية لعدد ٧٨٠١٠ مواطن بمحافظة الشرقية، تزامناً مع إنطلاق الانتخابات الرئاسية، والتي بدأت أمس وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية حتى غداً الثلاثاء.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية وعددهم ٢٥ مستشفى، قدمت الخدمات الطبية العلاجية لعدد ٢٧٦٦٥ مواطن، وذلك بأقسام الإستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والكلي الصناعي والحضانات والعيادات الخارجية والعلاج الطبيعي وإجراء الأشعات والمناظير والعمليات الجراحية لهم، مضيفاً بأنه تم توقيع الكشف الطبي على عدد ١٣١٩٩ مريض بالعيادات الخارجية، وتقديم الخدمات الطبية لـ٤٠٥٥ مريض بأقسام الإستقبال والطوارئ، وعدد ٥٣٢ مريض بالأقسام الداخلية، وإجراء ١٤٠٨ جلسة غسيل كلوي لمرضى الكلي بوحدات الكلي الصناعي، وعدد ٩٢٨ جلسة للمرضى بأقسام العلاج الطبيعي، وإجراء ١١١ عملية جراحية للمرضى مابين ذات مهارة، وعمليات كبري ومتوسطة وصغري، وإجراء ١٨٩٥ حالة أشعة عادية ومقطعية وسونار، وإجراء ٤١٦٣ فحص معملي، وتقديم الخدمات الطبية لعدد ٣٢٤ مريض بوحدات العنايات المركزة، وخدمات طب الأسنان لعدد ١٠٣٤ مريض، والخدمة الطبية لـ٢٥٦ طفل مبتسر بأقسام الحضانات بالمستشفيات.

وأضاف "مسعود" أن الفرق الطبية بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة والبالغ عددهم ٤٨٩ وحدة، قدمت الخدمات الطبية لعدد ٣٠٩٠٤ مواطن تردد عليها أمس بالمحافظة، هذا بالإضافة إلى تطعيم ٣٣٠٨ طفل بالتطعيمات الروتينية، وتقديم الخدمات والفحوصات الطبية ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة لعدد ١٦١٣٣ مواطن بمحافظة الشرقية.

وأكد "مسعود" علي إستمرار الجهود المبذولة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، بجانب العمل علي تطوير ورفع كفاءة الخدمة بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية، مقدماً الشكر لجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل نظراً للجهود المخلصة المبذولة للحفاظ علي صحة وسلامة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.