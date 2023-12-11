عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تزامناً مع الانتخابات الرئاسية..تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 78 ألف مواطن بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،انه قدمت الفرق الطبية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، الخدمة الطبية لعدد ٧٨٠١٠ مواطن بمحافظة الشرقية، تزامناً مع إنطلاق الانتخابات الرئاسية، والتي بدأت أمس وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية حتى غداً الثلاثاء.

 

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية وعددهم ٢٥ مستشفى، قدمت الخدمات الطبية العلاجية لعدد ٢٧٦٦٥ مواطن، وذلك بأقسام الإستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والكلي الصناعي والحضانات والعيادات الخارجية والعلاج الطبيعي وإجراء الأشعات والمناظير والعمليات الجراحية لهم، مضيفاً بأنه تم توقيع الكشف الطبي على عدد ١٣١٩٩ مريض بالعيادات الخارجية، وتقديم الخدمات الطبية لـ٤٠٥٥ مريض بأقسام الإستقبال والطوارئ، وعدد ٥٣٢ مريض بالأقسام الداخلية، وإجراء ١٤٠٨ جلسة غسيل كلوي لمرضى الكلي بوحدات الكلي الصناعي، وعدد ٩٢٨ جلسة للمرضى بأقسام العلاج الطبيعي، وإجراء ١١١ عملية جراحية للمرضى مابين ذات مهارة، وعمليات كبري ومتوسطة وصغري، وإجراء ١٨٩٥ حالة أشعة عادية ومقطعية وسونار، وإجراء ٤١٦٣ فحص معملي، وتقديم الخدمات الطبية لعدد ٣٢٤ مريض بوحدات العنايات المركزة، وخدمات طب الأسنان لعدد ١٠٣٤ مريض، والخدمة الطبية لـ٢٥٦ طفل مبتسر بأقسام الحضانات بالمستشفيات.

محافظ الشرقية عن الانتخابات الرئاسة: نعيش احتفالية وأجواء غير مسبوقة

وأضاف "مسعود" أن الفرق الطبية بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة والبالغ عددهم ٤٨٩ وحدة، قدمت الخدمات الطبية لعدد ٣٠٩٠٤ مواطن تردد عليها أمس بالمحافظة، هذا بالإضافة إلى تطعيم ٣٣٠٨ طفل بالتطعيمات الروتينية، وتقديم الخدمات والفحوصات الطبية ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة لعدد ١٦١٣٣ مواطن بمحافظة الشرقية.

وأكد "مسعود" علي إستمرار الجهود المبذولة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، بجانب العمل علي تطوير ورفع كفاءة الخدمة بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية، مقدماً الشكر لجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل نظراً للجهود المخلصة المبذولة للحفاظ علي صحة وسلامة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

الخدمات الطبية الكشف الطبي المراكز الطبية المستشفيات والمراكز الطبية بمحافظة الشرقية انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسية مبادرة الرئاسية وزارة الصحة بالشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

نجمة "حبيبي حبيبي حبيبي" تبصم بالعشرة| احتلت التريند في لحظات.. وهذا ما فعلته في الانتخابات

ترشيحاتنا

تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.. أمطار الخير تسقط على دهب

رحلات ومنافع.. توقيع عقد خدمات المشاعر المقدسة لحجاج شركات السياحة

هيئة مكتب حملة السيسي يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية |صور

بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

التنسيقية: المشاركة الشعبية غير المسبوقة بالانتخابات تؤكد اختيار بناء الجمهورية الجديدة

وجه رسالة خطيرة لقادة حماس.. وزير الدفاع الإسرائيلي يشكر واشنطن على دعمها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو خطير..عشرات الأشخاص يسبحون حول حوت عنبر ضخم في أستراليا

فستان لافت.. سوسن بدر تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

نجمة "حبيبي حبيبي حبيبي" تبصم بالعشرة| احتلت التريند في لحظات.. وهذا ما فعلته في الانتخابات

كاجوال مختلف.. زينة تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ