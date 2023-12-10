محافظ الشرقية عن الانتخابات الرئاسة: نعيش احتفالية وأجواء غير مسبوقة

تحدث ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تفاصيل سير اليوم الأول لـ الانتخابات الرئاسية، قائلا: “اليوم كنا نعيش احتفالية.. والكل شارك بفرحة وسعادة.. إقبال المواطنين جيد للغاية ولم يكن متوقعا”.

وأضاف “ممدوح غراب” خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”،:" المواطنين لديهم وعي بأهمية الانتخابات..وتم غلق اللجان مع انتهاء التصويت بها"، متابعا: لدينا 1017 لجنة وتم غلقها بالكامل بعد انتهاء التصويت داخلها.

وأشاد بمشاركة المرأة المصرية والشباب في الانتخابات، قائلا: نحن في انتظار باقي المواطنين خلال اليومين المقبلين، مشيرا إلى أن غرفة العمليات في المحافظة تتابع كل اللجان؛ لرصد أي مشاكل قد تحدث.