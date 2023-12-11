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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مسلم وقبطي.. حلمي النمنم يكشف مخطط بيرنارد لويس لتقسيم مصر.. فيديو

حلمي النمنم
حلمي النمنم

روى حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، كيف أسقط المصريون مخطط تقسيم مصر، قائلا: "تفتيت الدولة كان المخطط الأساسي الذي كان يعوا عليه من قبل الأعداد على مر العصور".

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وأضاف الكاتب الصحفي، حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية "صدى البلد"،: "هناك تصورات خرجت عام 1974 و1976 لتقسيم مصر"، موضحا: "من ضمن هذه المخططات هو تصور بيرنارد لويس وغيره وهذا التصور يعول على بتقسيم دولة في الجنوب من أسيوط لأسوان وتكون دولة مخصصة للأقباط، ودولة أخرى من أسوان لشمال السودان لأهالي النوبة، والقناة والوجه البحري كل دولة على حدة".

 

وأشار: "في وقت من الأوقات خرج نكت كتير على الصعايدة والشراقوة والدمايطة والمنايفة، وهذه لم تكن نكت بل كانت حرب مقصودة وموجهة".

 

وأوضح: "القسيم وتصور بيرنارد لويس فشل، وعندما فشل أعاد لأذهانهم التقسيم في 2011 لمدني وعسكري"، مؤكدا: "مصر طوال تاريخها لم تعرف مثل هذه التقسيمات".

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