النمنم: الانتخابات أعطت فرصة للأحزاب السياسية لبناء قاعدة جماهيرية.. فيديو

قال الكاتب الصحفي، حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الانتخابات الرئاسية 2024 أعطت فرصة للأحزاب السياسية لبناء قاعدة جماهيرية كبيرة.

وأضاف الكاتب الصحفي، حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية "صدى البلد"،: "هناك أعداد كبيرة ظهرت من الشباب بصورة إيجابية في الانتخابات الرئاسية لمساعدة الناخبين، وتسهيل عملية الإدلاء بأصواتهم".

وأشار الكاتب الصحفي، حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق،: "تنظيم الانتخابات بهذا الشكل في وسط الظروف المحيطة يبرز الجهود الكبيرة لمؤسسات الدولة"، موضحا: "عدد كبيرة من الأحزاب متواصل مع الشارع المصري، والانتخابات الرئاسية تجربة مهمة وستنفعهم في خوض الانتخابات البرلمانية القادمة".