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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلمي النمنم: الفترة الرئاسية المقبلة ستشهد حركة سياسية جديدة.. فيديو

حلمي النمنم
حلمي النمنم

قال الكاتب الصحفي، حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن تنظيم الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل في وسط الظروف المحيطة يبرز الجهود الكبيرة لمؤسسات الدولة.

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حلمي النمنم: الرئيس السيسي يتابع كل شيء ويسمع جيدًا

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النمنم: الانتخابات أعطت فرصة للأحزاب السياسية لبناء قاعدة جماهيرية.. فيديو

وأضاف الكاتب الصحفي، حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية "صدى البلد"،: "الحياة الحزبية تتجذر في الشارع المصري، وهذا سيقوي الدولة ومؤسساتها والنظام السياسية ويدعم التجربة الديمقراطية".

 

وأشار الكاتب الصحفي، حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق،: "نحن داخلون على مرحلة جديدة، وفي أي فترة رئاسية جديدة لابد أن تشهد حالة جديدة خاصة في ظل الظروف الحالية والضغوط التي تمارس على مصر"، موضحا: "في الفترة الرئاسية الجديدة سنكون بصدد حركة سياسية جديدة".

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