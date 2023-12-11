برلمانية: الإقبال الكبير في الانتخابات رسالة هامة للخارج

قالت النائبة سهير عبد السلام، عضو مجلس الشيوخ، إنه يوجد إقبال كبير في مشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة، مشيرة إلى أن الإقبال بمثابة رسالة هامة للخارج بأن هذا هو نموذج الديمقراطية داخل مصر.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأضافت "عبد السلام"، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "تن" في تغطية خاصة لـ انتخابات الرئاسة 2024، أن المنافسة بين 4 مرشحين قوية، والحملات الانتخابية تستهدف مشاركة المصريين في الانتخابات، معلقة "المبهر في الموضوع هو مشاركة الشباب".

وتابعت "الواحد كان متوقع أن الشباب عنده لا مبالاة، ولكن مع كل الأحداث اللي بتمر بيها مصر والعالم كلنا إيد واحد أيا كان ما ينشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والدعاية المغرضة لم تؤثر على الرأي العام".

واستكملت أن الجميع أدرك أن مصر بحاجة له في ضوء التحديات الداخلية والخارجية، خاصة بعد موقف قطاع غزة، والموقف المصري الذي احترمه العالم كله، والذي كان حافز كبير على المشاركة.