الكاتب الصحفي محمود بسيوني: الشباب المشاركون بالانتخابات الرئاسية هم جيل 30 يونيو

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ، إن الشباب الذين يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024 هم جيل 30 يونيو.



وأضاف بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المحافظات الحدودية شهدت إقبالا كثيفا من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية".

وأشار الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ،: "لم نرصد أي تجاوزات في العملية العملية الانتخابية"، موضحا: "المعايير المطبقة في الانتخابات الرئاسية مطابقة للمواصفات العالمية".

وأكد : "البيئة السياسية الحالية في مصر حاضنة لجميع الأطراف"، مضيفا: "لدينا تعددية سياسية والانتخابات الرئاسية بها معارضة مشاركة وفئات أخرى".

