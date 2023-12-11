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رئيس التحرير
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أحمد موسى يعرض كلمة النائب محمد أبو العينين خلال جولته برفقة أعضاء البرلمان الأورومتوسطي بالانتخابات الرئاسية

أبو العينين
أبو العينين

 عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال جولته برفقة أعضاء برلمان البحر المتوسط خلال الانتخابات الرئاسية.

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وأوضح موسى، أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ترأس وفد برلمان دول البحر المتوسط لمتابعة الانتخابات الرئاسية في لجان الإسكندرية.

وقال إن الوفد تفقد اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية، برفقة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، موجها التحية إلى وكيل مجلس النواب على المجهود الكبير الذي يقوم به من أجل خدمة وطنه وتقديم الدعم لبلده.

وأكد أن الوفد البرلماني لدول البحر المتوسط، أبدى إعجابه الشديد بما شاهده في الانتخابات الرئاسية المصرية، موضحا أن تقرير الوفد البرلماني الأوروبي سينظر فيه من جميع المؤسسات الأممية.


أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس البرلمان الأورومتوسطي، من أمام اللجان الانتخابية بـ محافظة الإسكندرية، أن الشعب المصري صاحب حضارة قديمة، ويبني حضارة جديدة، والجمهورية الجديدة.

وأضاف أبو العينين، خلال تواجده في الإسكندرية، وأثناء عرض قناة صدى البلد، تغطية خاصة، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، أنه سيتم الاحتفال بمن سيفوز بالانتخابات الرئاسية، بكل محبة، وبكل احترام، وسيتم تقديم التهاني للفائز.

وأشار إلي أنه سيتم تقديم الشكر لمن لم يحالفه الفوز، ونؤكد أنه شارك وقام بتقديم رسالة سياسية حضارية، ومنافسة سياسية، وأن العالم يرى أن هناك تنافسا".

وأوضح أن :" جميع الوفود المتابعة لـ الانتخابات ترى الحجم الكبير من الشباب والسيدات المشاركين في الانتخابات الرئاسية" مؤكدًا أن :" السيدات كن يقفن لساعات طويلة من أجل التصويت في الانتخابات.

وكشف أن الشعب المصري يقدم رسالة حضارية مميزة، يراها العالم، وقدم أبو العينين الشكر لـ الشعب المصري.

النائب محمد أبو العينين أبو العينين

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