أبو العينين: الفرحة والبهجة تسيطران على الشعب المصري خلال انتخابات الرئاسة

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن مشاعر الفرحة والبهجة والتفاؤل تسيطر على الشعب المصرى خلال انتخابات الرئاسة 2024 .

وأضاف النائب محمد أبو العينين خلال حواره مع برنامج "على مسؤوليتى"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن كم الشباب والنساء المشاركين فى الانتخابات بحب كبير لبلدهم ظاهرة إيجابية للغاية.

مشهد حضاري عظيم

وأكد وكيل مجلس النواب، أن ما يحدث من الشعب المصرى خلال انتخابات 2024 مشهد حضاري عظيم للغاية، معقبا:" فرحة المصريين بالمشاركة لفت نظر أعضاء برلمان البحر المتوسط" .

ووجه النائب محمد أبو العينين تحية لأهالى الإسكندرية وأعضاء مجلس النواب منها الذين كانوا فى استقبال وفد أعضاء برلمان البحر المتوسط.