عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو العينين: الفرحة والبهجة تسيطران على الشعب المصري خلال انتخابات الرئاسة

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن مشاعر الفرحة والبهجة والتفاؤل تسيطر على الشعب المصرى خلال انتخابات الرئاسة 2024 .

وأضاف النائب محمد أبو العينين خلال حواره مع برنامج "على مسؤوليتى"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن كم الشباب والنساء المشاركين فى الانتخابات بحب كبير لبلدهم ظاهرة إيجابية للغاية.

مشهد حضاري عظيم

وأكد وكيل مجلس النواب، أن ما يحدث من الشعب المصرى خلال انتخابات 2024 مشهد حضاري عظيم للغاية، معقبا:" فرحة المصريين بالمشاركة لفت نظر أعضاء برلمان البحر المتوسط" .

ووجه النائب محمد أبو العينين تحية لأهالى الإسكندرية وأعضاء مجلس النواب منها الذين كانوا فى استقبال وفد أعضاء برلمان البحر المتوسط.

أبو العينين النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الشعب المصري انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

بشرط.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

خداع.. حماس تكذب التصريحات الإسرائيلية حول استسلام عناصرها

الحكومة توافق رسميا على رفع الحد الأدنى للأجور |اعرف هتزيد كام

ترشيحاتنا

بسبب ألفاظ بذيئة.. الموسيقيين تحقق مع رضا البحراوي ومحمود الليثى.. تفاصيل

تحذير عاجل.. احذف هذه التطبيقات من هاتفك فورا

توافق سياسي أعقبه عسكري| صحيفة أمريكية: غزة توحد السنة والشيعة.. وهذا خطر على وجود إسرائيل

شخص يرشق الرئيس الأرجنتيني بزجاجة خلال حفل تنصيبه.. والقضاء يتحرك

الانتخابات الرئاسية 2024.. كبار السن وذوو الهمم يكسرون الحواجز

أول تعليق لوزير الشباب والرياضة على فوز الأهلي بالأفضل في إفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال جريء.. سارة سلامة تثير الجدل بملابسها| شاهد

آسر ياسين يشارك الجمهور الاحتفال بالعرس الديمقراطى

مين ميحبش فاطمة.. حبيبة رئيس الأرجنتين الجديد.. فيديو وصور

بالأسود الجريء.. مي سليم تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

كيف رد اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي/فيديوجراف

تشبه مثلث برمودا .. مدينة نائية في أمريكا يختفى فيها آلاف الأشخاص والسبب غامض

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ