عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

فرحة الجيزة بالانتخابات| أبو العينين مع الأهالي في الشارع.. مسيرات دعم بالآلاف.. وسيارة شرطة خاصة لسيدة مسنة

ابو العينين في الجيزة
ابو العينين في الجيزة

الانتخابات الرئاسية 2024 .. احتفالات ودعم ووحدة وطنية في جميع أنحاء الجيزة خلال اليوم الثاني من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث شهدت محافظة الجيزة العديد من الأحداث على مدار اليوم، منها مسيرات شعبية حاشدة واحتفالات أمام اللجان ولقطات إنسانية من أفراد الأمن لمساعدة الناخبين من كبار السن . 

وفي الصباح، قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، ومنذ الساعات الأولي لثاني أيام ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، بتفقد عدد من مقار اللجان الانتخابية بمراكز أبو النمرس والحوامدية والبدرشين للوقوف علي جاهزية المقار لاستقبالهم.

أبو العينين وسط الناخبين في الشارع

وأدلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة قصر الدوبارة الرسمية للغات.

وأكد النائب محمد أبو العينين، على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، باعتباره واجباً وطنياً وحقاً دستورياً، مشيرًا إلى أن المشاركة الواسعة من المواطنين رسالة وعي ودليل على المناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر في الوقت الراهن.

كما وجه أبو العينين التحية لأهالي الجيزة الذين احتشدوا للإدلاء بأصواتهم بالآلاف أمام اللجان الانتخابية في الجيزة، وشارك وكيل مجلس النواب ضمن وفد برلمان دول حوض المتوسط، مكون من جنسيات أجنبية والمصري الوحيد بينهم أبو العينين، و أجرى جولة على اللجان الانتخابية في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة.

أبو العينين يدلي بصوته

وصافح أبو العينين، الأهلي أمام اللجان للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وكان معه وفد برلمان دول حوض المتوسط، حيث أن وفد برلمان حوض المتوسط يعدون تقريرا ويجهزون ملاحظات ودونوا كل شيء ويكتبوا تقريرا حول أجواء الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر . 

أبو العينين في الجيزة

مسيرات في شوارع الجيزة 

ونظم العشرات من المواطنين مسيرة في حب مصر بشوارع فيصل بمحافظة الجيزة ، إحتفالا بالعرس الديمقراطي ، وعقد الانتخابات الرئاسية ، وسط اجواء من الفرحة رافعين الاعلام ومرددين الهتافات والأغاني في حب مصر.

وشهد محيط لجنة مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية الانتخابية بمنطقة المنيرة الغربية في إمبابة أجواء احتفالية وزغاريد، تعبيرا من المصريين عن فرحتهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

سيارة شرطة خاصة لسيدة مسنة

ومن اللقطات الإنسانية التي شهدتها الجيزة اليوم ، لفتة من أمن الجيزة بتوفير سيارة شرطة خاصة لامرأة مسنة . 

وكان ورد بلاغ من المواطنة  هدى عبد العزيز محمد 68 سنة ربة منزل مقيمة في 43 شارع عمر ابن الخطاب ارض الحداد دائرة قسم شرطة إمبابة تفيد برغبتها بالإدلاء بصوتها في العملية الانتخابية  وذلك لعدم قدرتها على الذهاب للمقر الانتخابي نظراً لكبر سنها .

و علي الفور وجه اللواء دكتور مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة مأمورية من إدارة الإعلام و العلاقات و حقوق الانسان تنسيقا و قسم شرطة إمبابة لاصطحاب المواطنة للمقر الانتخابي الخاص بها وتم مرافقتها لحين الإدلاء بصوتها واصطحبها مرة اخري لمنزلها .

إقبال كثيف من الشباب والنساء 

وتوافد الشباب بأعداد كبيرة على اللجان الانتخابية بمنطقتي أرض اللواء وبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وشهد محيط لجان أرض اللواء وبولاق الدكرور الانتخابية أجواء احتفالية وزغاريد، تعبيرا من المصريين عن فرحتهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

كما شهدت اللجان والمقار الانتخابية بمدينة السادس من أكتوبر، والشيخ زايد بمحافظة الجيزة، العديد من المشاهد التي أبرزت الإقبال الكثيف من المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري من خلال المشاركة في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.

ومنذ الساعة الثامنة صباحا اليوم الأثنين، اصطفف الناخبين أمام اللجان والمقار الانتخابية، قبل ساعة كاملة من فتح صناديق الاقتراع، المقررة في التاسعة صباحا، وسط أجواء احتفالية بذلك العرس الديمقراطي.

مرتضى منصور يصوت في الجيزة

وأدلى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بصوته الانتخابي، اليوم الاثنين، في إحدى اللجان الانتخابية في الجيزة ، وسط تواجد كبير لعدد من المواطنين الذين التفوا حوله أثناء تواجده أمام اللجنة الانتخابية.

وظهر المستشارمرتضى منصور أمام اللجنة الانتخابية، وسط تجمهر كبير للمواطنين، أثناء دخوله للادلاء بصوته  في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس عليها 4 مرشحين، وتنعقد على مدار ثلاثة أيام متتالية، وسط استعدادات مكثفة من أجهزة الدولة وتضافر لكل الجهود لإخراجها بالصورة المشرفة لمصر.

الانتخابات الرئاسية 2024 أبو العينين مسيرات في شوارع الجيزة مرتضى منصور انتخابات الرئاسة 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرط.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

بيان عاجل من حماس بعد التصريحات الإسرائيلية حول استسلام عناصرها

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

الحكومة توافق رسميا على رفع الحد الأدنى للأجور |اعرف هتزيد كام

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

ترشيحاتنا

طلاق مؤدي المهرجانات مسلم وميكا البغدادي رسميا

صن داونز أفضل نادٍ نسائي في إفريقيا 2023

فاطمة تكناوت أفضل لاعبة في إفريقيا 2023

محمد صلاح يقود تشكيلة فريق الأحلام في إفريقيا 2023

تصريحات عاجلة من الخارجية الأمريكية بشأن استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض في غزة

ديزلي أليس أفضل مدرب لفريق نسائي بإفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الجريء.. مي سليم تستعرض رشاقتها | شاهد

إطلالة جريئة.. مي حلمي تستعرض جمالها ورشاقتها.. شاهد

ماجد المصري ودنيا عبد العزيز وهشام عباس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

فيديو خطير..عشرات الأشخاص يسبحون حول حوت عنبر ضخم في أستراليا

فيديو

كيف رد اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي/فيديوجراف

تشبه مثلث برمودا .. مدينة نائية في أمريكا يختفى فيها آلاف الأشخاص والسبب غامض

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ