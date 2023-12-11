فرحة الجيزة بالانتخابات| أبو العينين مع الأهالي في الشارع.. مسيرات دعم بالآلاف.. وسيارة شرطة خاصة لسيدة مسنة

الانتخابات الرئاسية 2024 .. احتفالات ودعم ووحدة وطنية في جميع أنحاء الجيزة خلال اليوم الثاني من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث شهدت محافظة الجيزة العديد من الأحداث على مدار اليوم، منها مسيرات شعبية حاشدة واحتفالات أمام اللجان ولقطات إنسانية من أفراد الأمن لمساعدة الناخبين من كبار السن .

وفي الصباح، قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، ومنذ الساعات الأولي لثاني أيام ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، بتفقد عدد من مقار اللجان الانتخابية بمراكز أبو النمرس والحوامدية والبدرشين للوقوف علي جاهزية المقار لاستقبالهم.

أبو العينين وسط الناخبين في الشارع

وأدلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة قصر الدوبارة الرسمية للغات.

وأكد النائب محمد أبو العينين، على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، باعتباره واجباً وطنياً وحقاً دستورياً، مشيرًا إلى أن المشاركة الواسعة من المواطنين رسالة وعي ودليل على المناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر في الوقت الراهن.

كما وجه أبو العينين التحية لأهالي الجيزة الذين احتشدوا للإدلاء بأصواتهم بالآلاف أمام اللجان الانتخابية في الجيزة، وشارك وكيل مجلس النواب ضمن وفد برلمان دول حوض المتوسط، مكون من جنسيات أجنبية والمصري الوحيد بينهم أبو العينين، و أجرى جولة على اللجان الانتخابية في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة.

أبو العينين يدلي بصوته

وصافح أبو العينين، الأهلي أمام اللجان للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وكان معه وفد برلمان دول حوض المتوسط، حيث أن وفد برلمان حوض المتوسط يعدون تقريرا ويجهزون ملاحظات ودونوا كل شيء ويكتبوا تقريرا حول أجواء الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر .

أبو العينين في الجيزة

مسيرات في شوارع الجيزة

ونظم العشرات من المواطنين مسيرة في حب مصر بشوارع فيصل بمحافظة الجيزة ، إحتفالا بالعرس الديمقراطي ، وعقد الانتخابات الرئاسية ، وسط اجواء من الفرحة رافعين الاعلام ومرددين الهتافات والأغاني في حب مصر.

وشهد محيط لجنة مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية الانتخابية بمنطقة المنيرة الغربية في إمبابة أجواء احتفالية وزغاريد، تعبيرا من المصريين عن فرحتهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

سيارة شرطة خاصة لسيدة مسنة

ومن اللقطات الإنسانية التي شهدتها الجيزة اليوم ، لفتة من أمن الجيزة بتوفير سيارة شرطة خاصة لامرأة مسنة .

وكان ورد بلاغ من المواطنة هدى عبد العزيز محمد 68 سنة ربة منزل مقيمة في 43 شارع عمر ابن الخطاب ارض الحداد دائرة قسم شرطة إمبابة تفيد برغبتها بالإدلاء بصوتها في العملية الانتخابية وذلك لعدم قدرتها على الذهاب للمقر الانتخابي نظراً لكبر سنها .

و علي الفور وجه اللواء دكتور مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة مأمورية من إدارة الإعلام و العلاقات و حقوق الانسان تنسيقا و قسم شرطة إمبابة لاصطحاب المواطنة للمقر الانتخابي الخاص بها وتم مرافقتها لحين الإدلاء بصوتها واصطحبها مرة اخري لمنزلها .

إقبال كثيف من الشباب والنساء

وتوافد الشباب بأعداد كبيرة على اللجان الانتخابية بمنطقتي أرض اللواء وبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وشهد محيط لجان أرض اللواء وبولاق الدكرور الانتخابية أجواء احتفالية وزغاريد، تعبيرا من المصريين عن فرحتهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

كما شهدت اللجان والمقار الانتخابية بمدينة السادس من أكتوبر، والشيخ زايد بمحافظة الجيزة، العديد من المشاهد التي أبرزت الإقبال الكثيف من المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري من خلال المشاركة في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.

ومنذ الساعة الثامنة صباحا اليوم الأثنين، اصطفف الناخبين أمام اللجان والمقار الانتخابية، قبل ساعة كاملة من فتح صناديق الاقتراع، المقررة في التاسعة صباحا، وسط أجواء احتفالية بذلك العرس الديمقراطي.

مرتضى منصور يصوت في الجيزة

وأدلى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بصوته الانتخابي، اليوم الاثنين، في إحدى اللجان الانتخابية في الجيزة ، وسط تواجد كبير لعدد من المواطنين الذين التفوا حوله أثناء تواجده أمام اللجنة الانتخابية.

وظهر المستشارمرتضى منصور أمام اللجنة الانتخابية، وسط تجمهر كبير للمواطنين، أثناء دخوله للادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس عليها 4 مرشحين، وتنعقد على مدار ثلاثة أيام متتالية، وسط استعدادات مكثفة من أجهزة الدولة وتضافر لكل الجهود لإخراجها بالصورة المشرفة لمصر.