قد تصل لـ60%.. كاتب صحفي: نسبة المشاركة فاقت التوقعات

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين وعضو مجلس الشيوخ، إن نسبة التصويت التي أعلنتها الوطنية للانتخابات والتي بلغت 45% هو رقم فاق التوقعات ، وأن ضربة البداية التي بدأت بالأمس يبدو أنها سوف تكمل كما كانت.

توقع عماد الدين حسين، في لقاء مع برنامج “ كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن تصل نسبة المشاركة إلى 60% إذا استمرت بنفس كثافة عملية التصويت مع تنافس الأحزاب على الأرض مع استمرار " الماكينة الانتخابية ".

ولفت عماد الدين حسين، إلى أن أهم العوامل المؤثرة في السلوك الانتخابي للمواطن هو أزمة غزة والمخاطر المحدقة بالوطن، وهي من المرات القلائل التي يتفق فيها كل المواطنين باختلاف صنوفهم وانتمائهم على رفض التوطين والتهجير القسري.

وواصل، أنه رغم ذلك فالأزمة الاقتصادية لم تغب عن المواطن رغم مشاعر الخوف على الوطن، ولكن لم يختفي من أولويات المواطن ومن ضمن بواعث مشاركته الانتخابية.

وكشف، " هناك متغير جديد على الحياة السياسية، الماكينة الحزبية تصبح أهم من العضو نفسه ، من المعروف في الحياة السياسية أن البرلماني أعلى من الحزب، لكن هذه المرة التعليمات الحزبية والقوة الحزبية والانضباط أعلى من الفرد واستطاعت توجيهه بشكل جيد".

لجان المغتربين

وذكر أن لجان المغتربين كانت فارقة في تصويت المغتربين، و خاصة الأشخاص العاملين في المصانع والشركات أو المستقلين ولم يغير محل إقامته.