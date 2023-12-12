كيف تعلم أن طفلك مصاب باضطراب طيف التوحد؟.. اعراض واضحة

يرتبط الإصابة بمرض التوحد بنمو الدماغ، مما يؤثر على كيفية تمييز الطفل للآخرين والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي، مما يتسبب في حدوث مشكلات في التفاعل والتواصل الاجتماعي.

أعراض التوحد

كما يتضمن الإصابة بمرض التوحد بتصرفات محدودة ومتكررة، و يشير التوحد إلى مجموعة كبيرة من الأعراض؛ حيث يبدأ التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة ويتسبب في نهاية المطاف في حدوث مشكلات على مستوى الاجتماعي، في المدرسة والعمل.

وغالبًا ما يظهر أعراض التوحد على الأطفال في غضون السنة الأولى، ويحدث النمو بصورة طبيعية على ما يبدو بالنسبة لعدد قليل من الأطفال في السنة الأولى، ثم يمرون بفترة من الارتداد بين الشهرين الثامن عشر والرابع والعشرين من العمر عندما تظهر عليهم أعراض التوحد، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

عندما يكبر الأطفال المصابون باضطراب طيف التوحد، تتحسن حالتهم ويصبحون أكثر اجتماعية ويظهرون سلوكًا اضطرابيًا أقل. يمكن لبعض المصابين الذين يعانون أعراض أقل شدة أن يعيشوا حياة طبيعية أو شبه طبيعية. ومع ذلك، يستمر البعض في مواجهة صعوبة في المهارات اللغوية أو الاجتماعية، ويمكن أن تزداد المشاكل السلوكية والانفعالية سوءًا في فترة المراهقة.

في حين لا يوجد علاج لاضطراب طيف التوحد، إلا أن العلاج المكثف المبكر قد يؤدي إلى إحداث فارق كبير في حياة العديد من الأطفال، وتظهر بعض علامات اضطراب طيف التوحد على الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وتشمل :

_ قلة الاتصال بالعين وعدم استجابة الطفل عند مناداته باسمه أو يبدو كأنه لا يسمعك في بعض الأوقات.

_ يرفض العناق والإمساك به، ويبدو أنه يفضل اللعب بمفرده؛ أي ينسحب إلى عالمه الخاص.

أعراض التوحد

_ ضعف التواصل البصري، وغياب تعبيرات الوجه.

_ عدم الكلام أو التأخر في الكلام، أو قد يفقد الطفل قدرته السابقة على التلفظ بالكلمات والجمل.

_ عدم القدرة على بدء محادثة أو الاستمرار فيها أو قد يبدأ المحادثة للإفصاح عن طلباته أو تسمية الأشياء فحسب.

_ يتكلم بنبرة أو إيقاع غير طبيعي؛ وقد يستخدم صوتًا رتيبًا أو يتكلم مثل الإنسان الآلي.

_ يكرر الكلمات أو العبارات الحرفية، ولكن لا يفهم كيفية استخدامها.

_ يبدو ألا يفهم الأسئلة أو التوجيهات البسيطة.

_ لا يعبر عن عواطفه أو مشاعره، ويبدو غير مدرك لمشاعر الآخرين.

_ لا يشير إلى الأشياء أو يجلبها لمشاركة اهتماماته.

_ يتفاعل اجتماعيًا على نحو غير ملائم بأن يكون متبلدًا أو عدائيًا أو مخرّبً.

_ لديه صعوبة في التعرف على الإشارات غير اللفظية، مثل تفسير تعبيرات الوجه الأخرى للأشخاص أو وضع الجسم أو لهجة الصوت.

_ يقوم الطفل بحركات متكررة، مثل: التأرجح أو الدوران أو رفرفة اليدين.

قد يقوم بأنشطة من الممكن أن تسبب له الأذى، مثل العض أو ضرب الرأس.

_ يضع إجراءات أو طقوسًا معينة، وينزعج عندما يطرأ عليها أدنى تغيير عليها.

_ يعاني من مشكلات في التناسق أو لديه أنماط حركية غريبة، مثل: حركات غير متزنة أو السير على أصابع القدمين، ولديه لغة جسد غريبة أو متصلبة أو مبالغ فيها.

_ قد ينبهر من تفاصيل شيء ما، مثل العجلات التي تدور في السيارة اللعبة، ولكن لا يدرك الصورة المجملة لهذا الشيء أو وظيفته.

_ قد يكون حساسًا بشكل غير عادي تجاه الضوء والصوت واللمس، وعلى الرغم من ذلك لا يبالي للألم أو الحرارة.

_ لا تشغله ألعاب التقليد أو اللعب التخيلي.

_ قد ينبهر بجسم أو نشاط ما بحماسة أو تركيز غير طبيعي.

_ لديه تفضيلات معينة من الأطعمة، مثل: تناول القليل من الأطعمة فحسب أو رفض تناول الأطعمة ذات ملمس معين.