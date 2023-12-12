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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غرفة عمليات التجمع تؤكد كثافة إقبال الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أكدت غرفة عمليات حزب التجمع لمتابعة الانتخابات الرئاسية ، استمرار كثافة إقبال المواطنين على لجان الاقتراع في اليوم الثالث في كل المحافظات ، ومن بينها المحافظات الحدودية .

وقال محمود الدسوقي امين تنظيم الحزب ومسؤول الغرفة ، أن لجان الحزب في المحافظات رصدت بدء احتشاد المواطنين منذ صباح اليوم ، وقبل المواعيد الرسمية لبدء عمل اللجان الانتخابية ، وسط حضور لافت للنساء والشباب .

ورصدت غرفة العمليات ، الأجواء الاحتفالية من خلال المسيرات الشعبية التي عبرت عن سعادتها بالمشهد غير المسبوق في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية .

واشار الدسوقي إلى نجاح وسائل الاعلام في نقل المشهد إلى العالم كله لتأكيد وحدة المصريين شعباً وقيادة ، حول أهم أهداف المرحلة الراهنة ، وهو الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة ، وحماية أمنها القومي .

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