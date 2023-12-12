غرفة عمليات التجمع تؤكد كثافة إقبال الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية

أكدت غرفة عمليات حزب التجمع لمتابعة الانتخابات الرئاسية ، استمرار كثافة إقبال المواطنين على لجان الاقتراع في اليوم الثالث في كل المحافظات ، ومن بينها المحافظات الحدودية .

وقال محمود الدسوقي امين تنظيم الحزب ومسؤول الغرفة ، أن لجان الحزب في المحافظات رصدت بدء احتشاد المواطنين منذ صباح اليوم ، وقبل المواعيد الرسمية لبدء عمل اللجان الانتخابية ، وسط حضور لافت للنساء والشباب .

ورصدت غرفة العمليات ، الأجواء الاحتفالية من خلال المسيرات الشعبية التي عبرت عن سعادتها بالمشهد غير المسبوق في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية .

واشار الدسوقي إلى نجاح وسائل الاعلام في نقل المشهد إلى العالم كله لتأكيد وحدة المصريين شعباً وقيادة ، حول أهم أهداف المرحلة الراهنة ، وهو الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة ، وحماية أمنها القومي .