خبير: حرب غزة أحد أسباب مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية بقوة

قال عبد الناصر قنديل، خبير النظم الانتخابية، إنه يوجد محددات للمشاركة السياسية، موضحا أن أحداث غزة كانت واحد من أهم المنبهات السياسية التي خلقت وعي جمعي للمواطنين أن الأمن القومي في خطر، وباعتبار أن منصب رئيس الجمهورية هو المنصب الأعلى الذي يمتلك الصلاحيات المطلقة لحماية الأمن القومي المصري.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأضاف "قنديل، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية عزة مصطفى في تغطية خاصة لـ انتخابات الرئاسة 2024 عبر قناة "صدى البلد"، أن حرب غزة كانت واحد من أسباب مشاركة الشعب المصري في الانتخابات المصرية بشكل قوي، كما أنها غيرت من أولويات نمط التصويت للناخب المصري.

وتابع أن تواجد 3 مرشحين من أحزاب سياسية لديهم قدرة على الحشد في الشارع في مواجهة مرشح مستقل، وهو ما يجعل هناك تنوع واسع من أقصى اليسار لأقصى اليمين متواجدين بشكل قوي.

ولفت إلى أن الإعلام المستقل لعب دور مهم جدا في التوعية للمرشحين الأربعة، وإذا تم تحويل المكونات الإعلامية لمكونات إعلانية ستكون دعايا قوية لكل مرشح.