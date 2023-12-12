عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: حرب غزة أحد أسباب مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية بقوة

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

قال عبد الناصر قنديل، خبير النظم الانتخابية، إنه يوجد محددات للمشاركة السياسية، موضحا أن أحداث غزة كانت واحد من أهم المنبهات السياسية التي خلقت وعي جمعي للمواطنين أن الأمن القومي في خطر، وباعتبار أن منصب رئيس الجمهورية هو المنصب الأعلى الذي يمتلك الصلاحيات المطلقة لحماية الأمن القومي المصري. 

حديث حول الانتخابات الرئاسية 

وأضاف "قنديل، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية عزة مصطفى في تغطية خاصة لـ انتخابات الرئاسة 2024 عبر قناة "صدى البلد"، أن حرب غزة كانت واحد من أسباب مشاركة الشعب المصري في الانتخابات المصرية بشكل قوي، كما أنها غيرت من أولويات نمط التصويت للناخب المصري. 

وتابع أن تواجد 3 مرشحين من أحزاب سياسية لديهم قدرة على الحشد في الشارع في مواجهة مرشح مستقل، وهو ما يجعل هناك تنوع واسع من أقصى اليسار لأقصى اليمين متواجدين بشكل قوي. 

ولفت إلى أن الإعلام المستقل لعب دور مهم جدا في التوعية للمرشحين الأربعة، وإذا تم تحويل المكونات الإعلامية لمكونات إعلانية ستكون دعايا قوية لكل مرشح. 

الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 خبير النظم الانتخابية غزة عزة مصطفي الشعب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

حقيقة مد انتخابات الرئاسة إلى يوم رابع.. رد حاسم من الهيئة الوطنية

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

عمليات خاصة.. إجراء عاجل من إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

باحث سياسي: الانتخابات الرئاسية 2024 الجميع رابح منها لهذا السبب

بورسعيد.. سعادة كبيرة بين المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

مراسل صدى البلد بالقاهرة: الناخبون مصممون على الإدلاء بأصواتهم رغم سقوط الأمطار

مراسل صدى البلد بالمنوفية: سعادة كبيرة بين المواطنين.. والشباب يسيطر على المشهد

باحث سياسي: احتشاد المواطنين أمام صناديق الانتخابات بمثابة 30 يونيو جديدة

باحث سياسي: فوجئت بالحشد الكبير أمام لجان الانتخابات والشعب المصري معدنه أصيل

فريدة الشوباشي: بعض المشككين حاولوا الإيقاع بين المسلمين والأقباط ولكنهم فشلوا

رئيس الطائفة الإنجيلية: انتخابات الرئاسة 2024 شرعية جديدة لمصر

ترشيحاتنا

رقص بالخيول أمام اللجان بالعياط في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024

الوطنية للانتخابات: لم نواجه اي مشكلة لوجستية في نقل المواد المتعلق بالانتخابات الرئاسية

الوافدون الحصان الرابح .. تفاصيل قرار للهيئة الوطنية للانتخابات ساهم في تصويت الملايين

بايدن يدعو عائلات الأسرى الأمريكيين في غزة للاجتماع في البيت الأبيض

مواطنة من ذوي الهمم تحرص على الأدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

في البيت الأبيض.. بايدن يلتقي غدا مع أسر الرهائن لدى حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أندر سلالة في العالم.. ولادة أنثى تمساح تثير دهشة في أمريكا

أسباب إصابة بعض الأطفال باضطراب التوحد عن غيرهم.. وراثية وبيئية

مسيرة طلابية.. جامعة حلوان تشارك في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد.. اعرف خريطة سقوط الأمطار المتوقعة

فيديو

كأس العالم للأندية..ماذا قال حسين الشحات ومجدي أفشة عن مشاركة الأهلي ؟ «فيديوجراف»

حماس تنتصر.. إسرائيل تستغيث بـ مصر من أجل الأسرى وهدنة إنسانية/ فيديوجراف

تخطى الـ 40 جنيهًا.. السبب الحقيقي لارتفاع أسعار البصل

فيديو صادم.. لن تصدق ما فعله سارق سيارة في مالكها ببريطانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ