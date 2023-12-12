الجو بيقلب كتير.. اعرف أسرع طريقة لعلاج نزلات البرد

نزلات البرد هي عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي العلوي و عادة ما تسبب أعراضًا خفيفة مثل العطس والسعال وسيلان الأنف والصداع وآلام الجسم وفي حين لا يوجد علاج محدد لنزلات البرد ، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتسريع الشفاء.

ووفقا لما جاء في موقع ويبمد نعرض لكم أسرع طريقة لعلاج نزلات البرد:

احصل على قسط كافٍ من الراحة. عندما تكون مريضًا ، يحتاج جسمك إلى وقت للتعافي واحصل على قسط كافٍ من النوم واحرص على أخذ فترات راحة أثناء النهار.

اشرب الكثير من السوائل: تساعد السوائل على إزالة المخاط من الجسم وتمنع الجفاف و اشرب الكثير من الماء والعصائر والشاي.

خذ أدوية بدون وصفة طبية: يمكن أن تساعد أدوية نزلات البرد مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين في تخفيف الأعراض مثل الحمى والصداع وآلام الجسم.

استخدم علاجات منزلية: هناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض نزلات البردعلى سبيل المثال ، يمكن أن يساعد الغرغرة بماء الملح في تخفيف التهاب الحلق ، ويمكن أن يساعد الاستحمام بالبخار في تخفيف الاحتقان.

فيما يلي بعض العلاجات المنزلية المحددة التي يمكن أن تساعد في تسريع الشفاء من نزلات البرد:

غرغرة بماء الملح: قم بإذابة ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ و الغرغرة بالماء المالح لمدة 30 ثانية ، ثم ابصق و كرر ذلك عدة مرات في اليوم.

استنشاق البخار: اصنع وعاءً من الماء المغلي وأضف بضع قطرات من الزيت العطري وانحني فوق الوعاء واغطِ رأسك بمنشفة واستنشق البخار لمدة 10 دقائق.

تناول الزنجبيل لأن له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض نزلات البرد و يمكنك تناول الزنجبيل الطازج أو المجفف أو كبسولات الزنجبيل.

شرب عصير الليمون: الليمون غني بفيتامين سي ، والذي يمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة ويمكنك شرب عصير الليمون الطازج أو إضافة عصير الليمون إلى الماء أو الشاي.

إذا كنت تعاني من أعراض نزلات البرد ، فمن المهم أن ترى الطبيب إذا كانت الأعراض شديدة أو لا تتحسن بعد أسبوع.