خطوة بخطوة.. طريقة عمل تشيز كيك المانجو

تعتبر طريقة عمل تشيز كيك المانجو واحدة من أنواع الحلويات العالمية الشهية واللذيذة، ويمكن تحضيرها في المنزل خطوة بخطوة، وسوف تنال هذه الوصفة إعجاب الاطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل تشيز كيك المانجو، وهي وصفة من المطبخ العالمي، ويمكن تقديمه في المنزل في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل تشيز كيك المانجو

طريقة عمل تشيز كيك المانجو

مقادير طريقة عمل تشيز كيك المانجو :

طبقة البسكويت

2 كوب بسكويت مطحون

½ كوب زبد سائل

طبقة التشيز كيك

1 كوب جبن فيلادلفيا

2 مغلف جيلي مانجو

2 مغلف دريم ويب

1 ملعقة صغيرة جيلاتين

1 كوب مانجو مثلج

طبقة التغليفة :

3 كوب مانجو مثلج

3 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة جيلاتين

طريقة تشيز كيك المانجو :

_ ولتحضير طبقة البسكويت في صينية نضع البسكويت، و نمزجه مع الزبدة السائلة ثم نفرده فى الصينية.

_ نترك الصينية فى الثلاجة حتى تتماسك طبقة البسكويت.

_ في وعاء نذيب الجلي فى نصف كوب ماء ساخن.

_ نضيف ½ كوب ماء بارد وملعقة صغيرة جيلاتين، ونترك الوعاء جانبا حتى يصبح فى درجة حرارة الغرفة.

_ ولتحضير طبقة التشيز كيك في الخلاط نخلط كل مقادير الطبقة الثانية ماعدا الجلي والمانجو حتى تمام التجانس.

_ يضاف الجلي بالتدريج مع الخفق المستمر حتى تمام الامتزاج.

_ يضاف كوب المانجو المثلج ونخلطها، ويصب الخليط بالصينية و ندخله الثلاجة لمدة 120 دقيقة لتتماسك وتبرد.

_ لتحضير طبقة التغليفة نرفع وعاء على النار، و نضع فيه كل المقادير المتبقية، ونتركه على النار حتى تمام تجانس و ذوبان كل المكونات.

_ نرفع الوعاء من على النار ، ونصف الخليط، ونصب الخليط بالصينية، وندخل الصينية مرة أخرى الثلاجة للتماسك، ونقدمها باردة.