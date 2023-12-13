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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هشام عباس: اللجان الانتخابية في أحسن حال.. الانتخاب حق ديمقراطي

صدى البلد

قال الفنان هشام عباس، إنه قد ذهب للجنته الانتخابية مساء الأحد، وكانت اللجنة مرتبة ومنظمة، مؤكدًا أن الانتخاب هو واجب ديمقراطي ووطني يجب على كل مواطن مصري أن يؤديه ويعتبر أيضًا حقاً شرعياً وإحدى علامات التحضر والديمقراطية، ومستكملًا: « حطيت علامة صح في المكان الصح».


وأكد عباس، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه يجب على كل مواطن أن يدلي بصوته وينزل للجان الانتخابية، ويختار من يراه يستحق أن يحكم، مشيرًا إلى أنه رأى فئات مختلفة من الناس شاركوا في الانتخابات وفي الحملات على مدار الثلاثة أيام الماضية.

دولة ديمقراطية

واستكمل: «الشباب أدى دوره بشكل ممتاز، كان هناك الكثير من الطلاب في اللجان الانتخابية، كما أن هذا لم يحدث للمرة الأولى، ولكن هذا الأمر يجعلنا نشعر بالسعادة، ونفخر بأننا دولة ديمقراطية بها حق الانتخاب، وبها سهولة ويسر في الانتخابات».

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