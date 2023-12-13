محمد أبو العينين: الإقبال على الانتخابات الرئاسية ملحمة ومشهد حضاري غير مسبوق

قال النائب محمد أبو العينين رئيس بعثة برلمان البحر المتوسط لمتابعة الانتخابات الرئاسية ، أن الشعب المصري يتحلى بالأصالة والشهامة، قائلا: " وقت لما تعوز الشعب هتلاقيه بكل قوته وبكل وفاءه وبكل أخلاصه".



وأكد أبو العينين ، خلال لقائه ببرنامج ،على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الأعلامي أحمد موسي، ان الشعب المصري بعث رسالة للعالم بانه يستطيع تجاوز كل التحديات، ويعرف حقه الدستوي، ويعرف جيدا كيف يختار قائده.

الناخب أختار مرشحه بحرية مطلقة

وأوضح أبو العينين، ان الناخب كان يختار مرشحه بحرية مطلقة وبدون أى قيود، وكانت السمة الغالبة فى المشهد الأنتخابي هو أقبال الشباب والسيدات على الأدلاء بأصواتهم فى ملحمة تاريخية ومشهد حضري غير مسبوق.