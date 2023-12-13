رد صادم من أحمد سليمان على تصريحات مرتضى منصور الأخيرة

هاجم أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على الكرة، مرتضى منصور رئيس النادي السابق.



وكتب سليمان عبر صفحته الشخصية: "نادي إيه الي المخطوف".



وكان مرتضى منصور قد هاجم مجلس الإدارة الحالي للزمالك أول أمس الإثنين أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.وقال مرتضى في تصريحات صحفية: "الوقت الحالى ليس وقت الزمالك، لكن أنا أقول إن الزمالك فى عصابة خطفته".

وكان قد علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على سير العملية الانتخابية وإدلاء المواطنين بأصواتهم، قائلا "أنا مش شايف حد بياخد كراتين، ولا حد بيقول لحد انتخب المرشح عبدالفتاح السيسي".

وأضاف “مرتضى منصور”، في تصريحات مع صدى البلد، على هامش تصويته في الانتخابات الرئاسية، اليوم الاثنين"، قائلا "انزل ادلي بصوتك عشان ما ترجعش تقول مين جاب ده .. انت اللي مابتجيش .. انزل وانتخب ما تشاء".