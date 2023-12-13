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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. ظهور هذه الأعراض يدل على التهاب الزائدة

أعراض إلتهاب الزائدة 
أعراض إلتهاب الزائدة   

تعتبر التهاب الزائدة هي حالة تصاب فيها الزائدة بالتورم والالتهاب؛ حيث أن الزائدة هي كيس على شكل إصبع بارز من القولون في أسفل المنطقة اليمنى من البطن.

 

أعراض إلتهاب الزائدة 

 

ويسبب التهاب الزائدة ألمًا في الجزء السفلي الأيمن من البطن. غير أن الألم يبدأ لدى معظم الأشخاص حول السُّرة ثم ينتقل. ومع تفاقم الالتهاب، يزداد ألم التهاب الزائدة عادةً ليصبح حادًا وخطيرًا.

 

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ورغم إمكانية إصابة أي شخص بالتهاب الزائدة، فإنه يُصيب غالبًا الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و 30 عامًا، وعادةً ما يكون علاج التهاب الزائدة تناول المضادات الحيوية والجراحة لاستئصال الزائدة.

 

وقد تشمل أعراض التهاب الزائدة الدودية، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، ما يلي :

_ الشعور بألم مفاجئ يبدأ في أسفل الجانب الأيمن للبطن.

 

أعراض إلتهاب الزائدة 

 

_ الشعور بألم مفاجئ يبدأ من المنطقة المحيطة بالسرة وغالبًا ينتقل إلى أسفل الجانب الأيمن للبطن.

_ الشعور بألم يتفاقم عند السعال أو المشي أو أداء حركات مفاجئة أخرى.

_ الغثيان والقيء.

_ فقدان الشهية.

_ الإصابة بحُمّى خفيفة قد تزداد مع تفاقم المرض.

_ الإمساك أو الإسهال.

_ انتفاخ البطن.

_ الغازات.

 

وقد يختلف مكان الألم حسب العمر وموضع الزائدة الدودية. وفي حال الحمل، قد يبدو أن الألم يأتي من أعلى البطن لأن موضع الزائدة الدودية يرتفع أثناء الحمل.

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