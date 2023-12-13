متهملهاش.. مضاعفات خطيرة تحدث نتيجة التهاب الزائدة الدودية

قد يكون التهاب الزائدة الدودية ناتجًا عن انسداد في بطانتها. وربما يكون هذا الانسداد سببًا في الإصابة بعدوى. ومن ثم تتكاثر البكتيريا بسرعة؛ ما يؤدي إلى التهاب الزائدة الدودية وتورمها وامتلائها بالصديد.

مضاعفات خطيرة تحدث نتيجة التهاب الزائدة

وقد تنفجر الزائدة الدودية الملتهبة إذا لم تُعالج في الحال، ويمكن أن يسبب التهاب الزائدة حدوث مضاعفات خطيرة، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي:

_ انفجار الزائدة:

ويؤدي انفجار أو تمزق الزائدة إلى نشر العَدوى في البطن، وهي حالة تسمى التهاب الصفاق. هذه الحالة قد تهدد الحياة وتتطلب جراحة فورية لإزالة الزائدة وتنظيف تجويف البطن.

مضاعفات خطيرة تحدث نتيجة التهاب الزائدة

_ تكَوُّن تجويف مليء بالصديد في البطن :

وإذا انفجرت الزائدة، فيمكن أن تصاب بتجويف مليء بالعَدوى، يسمى الخراج. في معظم الحالات، يقوم الجراح بتصريف الخراج عن طريق وضع أنبوب في الخراج من خلال جدار البطن، يُترك الأنبوب في مكانه لمدة أسبوعين تقريبًا، وتُعطى مضادات حيوية لعلاج العدوى.

وبمجرد أن تُعالج العَدوى، ستخضع لجراحة لاستئصال الزائدة. وفي بعض الحالات، يُصرَّف الخراج وتُزال الزائدة فورًا.