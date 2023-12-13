عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

متهملهاش.. مضاعفات خطيرة تحدث نتيجة التهاب الزائدة الدودية

مضاعفات خطيرة تحدث
مضاعفات خطيرة تحدث نتيجة التهاب الزائدة

قد يكون التهاب الزائدة الدودية ناتجًا عن انسداد في بطانتها. وربما يكون هذا الانسداد سببًا في الإصابة بعدوى. ومن ثم تتكاثر البكتيريا بسرعة؛ ما يؤدي إلى التهاب الزائدة الدودية وتورمها وامتلائها بالصديد. 

 

مضاعفات خطيرة تحدث نتيجة التهاب الزائدة

 

وقد تنفجر الزائدة الدودية الملتهبة إذا لم تُعالج في الحال، ويمكن أن يسبب التهاب الزائدة حدوث مضاعفات خطيرة، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي:

 

احذر انفجارها.. انتبه لهذه العلامات تكشف التهاب الزائدة الدودية

جمال شعبان: البوتاسيوم مفيد للقلب والمخ.. تعرف على أبرز الأطعمة الغنية به

 

_ انفجار الزائدة:

ويؤدي انفجار أو تمزق الزائدة إلى نشر العَدوى في البطن، وهي حالة تسمى التهاب الصفاق. هذه الحالة قد تهدد الحياة وتتطلب جراحة فورية لإزالة الزائدة وتنظيف تجويف البطن.

 

مضاعفات خطيرة تحدث نتيجة التهاب الزائدة

 

_ تكَوُّن تجويف مليء بالصديد في البطن :

وإذا انفجرت الزائدة، فيمكن أن تصاب بتجويف مليء بالعَدوى، يسمى الخراج. في معظم الحالات، يقوم الجراح بتصريف الخراج عن طريق وضع أنبوب في الخراج من خلال جدار البطن، يُترك الأنبوب في مكانه لمدة أسبوعين تقريبًا، وتُعطى مضادات حيوية لعلاج العدوى.

 

وبمجرد أن تُعالج العَدوى، ستخضع لجراحة لاستئصال الزائدة. وفي بعض الحالات، يُصرَّف الخراج وتُزال الزائدة فورًا.

الزائدة التهاب الزائدة الزائدة الدودية الزائدة الدودية الملتهبة الخراج استئصال الزائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

إصابة أهم لاعب وتحقيق للشحات و«حرب كولر»|ماذا يحدث في الأهلي قبل 48 ساعة حاسمة بالسعودية

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

بينها القاهرة| أمطار تضرب تلك المناطق خلال ساعات..والأرصاد تُحذر من هذا الأمر

السيسي بالمركز الأول.. ننشر أرقام مرشحي الرئاسة في 30 لجنة عامة بالمحافظات

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

السنوار في مجلس الأمن| كيف تم استدعاؤه.. وهل يتوقف إطلاق النار في غزة

موضوعات متعلقة

جمال شعبان: البوتاسيوم مفيد للقلب والمخ.. تعرف على أبرز الأطعمة الغنية به

سريعة وشهية.. طريقة عمل حلوى بارد بالبسكويت

نشرة المرأة والصحة.. علامات تكشف الزبدة المغشوشة من الأصلية.. هؤلاء الأطفال أكثر عرضة للإصابة باضطراب التوحد.. سعر غير متوقع لفستان نجوى كرم الذهبي

برقم صادم.. سعر غير متوقع لحقيبة درة في مهرجان البحر الأحمر

بأكثر من 150 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان نجوى كرم الذهبي

بفستان مطرز بالورود.. نانسي صلاح تتألق في أحدث ظهور لها

بفستان ذهبي لامع.. ستيفاني عطالله تثير الجدل بإطلالتها في مهرجان البحر الأحمر

سعر صادم لعباءة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر

ترشيحاتنا

الدفاع الروسية تعلن القضاء على 150 عسكريا أوكرانياً خلال 24 ساعة

وزيران صهيونيان يردان على بايدن: لن تكون هناك دولة فلسطينية

مفاجأة.. CNN تكشف موقف الولايات المتحدة من وضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل

المشاكل بتخلص| ضم صفقات جديدة وانتهاء أزمة القيد.. ماذا يحدث بالزمالك؟

بسبب أوكرانيا.. المجر تصعد لهجتها وتؤكد عرقلة قمة الاتحاد الأوروبي القادمة|القصة الكاملة

الجامعة العربية: مصادرة سلطات الاحتلال لأراضٍ في القدس انتهاك صارخ للقانون الدولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متهملهاش.. مضاعفات خطيرة تحدث نتيجة التهاب الزائدة الدودية

أشرف ذكي وسامح الصريطي فى جنازة زوج إيناس عبدالدايم |صور

الفن مش حرام.. صور وضعت حلا شيحة في مأزق

هل الأهرامات والمعابد إثبات لضخامتهم.. أطوال الفراعنة الحقيقية| تعرف عليها

فيديو

شاهد.. ماذا حدث لنرويجي قفز من ارتفاع 40.5 متر في المياه المتجمدة؟

أغرب الأنواع.. بيتزا بالثعابين والصراصير.. اعرف التفاصيل

قنبلة بدبابتهم و«باي»| شاهد ماذا فعل أحد رجال المقاومة الفلسطينية بجنود الاحتلال

تعملان بالوقود النووي .. بوتين يدشّن غواصتين جديدتين ويتعهد بمواصلة تطوير البحرية الروسية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ