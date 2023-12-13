الفن مش حرام.. صور وضعت حلا شيحة في مأزق

قدمت الفنانة حلا شيحة، اعتزارها لجميع فناني مصر، وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وذلك بعد اعتزالها وتحريمها الفن منذ فترة، وعبرت بأن الفن رسالة سامية وحقيقة ومؤثرة.

إطلالات حلا شيحة المثيرة للجدل



وتحرص حلا شيحة على التواصل مع جمهورها بنشر صور وفيديوهات لها مع افراد اسرتها، والتي تلقي آعجاب الالاف من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأثارت حلا جدلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعدما قامت بنشر صور لها بدون ارتداء الحجاب والذي انتقده البعض.

وغالبا ما تظهر حلا شيحة بإطلالات ناعمة وجذابة للغاية، تتمتع بالرقة ، وهي غالبا ما تميل لإرتداء الفساتين الناعمة والبسيطة في تصميماتها.



وتعتمد حلا شيحة على تسريحات الشعر البسيطة فتتركه منسدلا على أكتافها وظهرها، ولكي تبرز من ملامحها الناعمة فلا تتكلف في وضع الكثير من المكياج، وإنما تبرزها بألوان وبعض اللمسات الناعمة.

وإليكم ابرز إطلالات الفنانة حلا شيحة، والتي آثارت الجدل..

حلا شيحة

حلا شيحة

حلا شيحة

حلا شيحة

حلا شيحة

حلا شيحة

حلا شيحة

حلا شيحة

حلا شيحة

حلا شيحة

حلا شيحة

حلا شيحة