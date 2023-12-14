القانون يسمح بمنح جائزة المبدع الصغير أكثر من مرة في حالة واحدة..تفاصيل

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم183 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير، والذى وافق عليه مجلس النواب سابقا.



حددت المادة 2 من تعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، شروط الحصول على جائزة على المبدع الصغير.

ونصت المادة على أن يشترط فيمن يرشح لنيل الجائزة ما يأتي:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا يتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

4- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.