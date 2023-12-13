لن تصدق.. عدم تغير اسفنجة الصحون في هذا الوقت يسبب أمراض خطيرة

نشرت الدكتورة سهام سوقية، منشورًا جديدًا من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت سهام سوقية، لا تنتظر كثيرًا لتغيير اسفنجة الصحون.

لا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تصبح الإسفنجة مرتعًا للبكتيريا.

ومن خلالها يمكن نقل الجراثيم إلى يديك ومن ثم إلى طعامك.

أو إذا كان لديك جرح في يدك، فيمكن للبكتيريا أن تدخل جسمك بهذه الطريقة.

حتى لو قمت بغلي الإسفنجة أو وضعها في الميكروويف بعد كل استخدام، يقول العلماء إنه من الأفضل استبدالها مرة واحدة في الأسبوع.

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لذلك غير اسفنجة الصحون مرة في الاسبوع للحفاظ على صحتك و نظافة معدات الطعام.