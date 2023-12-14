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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود شوقي: هناك استعدادت كبيرة من جماهير الأهلي في السعودية.. تفاصيل

صدى البلد

نشر الإعلامي احمد شوبير تصريحات الناقد الرياضي محمود شوقي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال  محمود شوقي : "تشكيل الأهلي لمباراة اتحاد جدة لن يشهد مفاجآت، وملعب المباراة سيغلب عليه اللون الأحمر هناك استعدادت كبيرة من جماهير الأهلي في السعودية.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول، الذي أقيم مساء أول امس  الثلاثاء على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، استعدادًا لخوض المباراة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية.

وقبل بداية المران، عقد مارسيل كولر المدير الفني، اجتماعًا مع اللاعبين، طالبهم فيه بالتركيز التام وبذل قصارى جهدهم، من أجل تقديم مستوى قوياً خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وشهد المران الأول لفريق الأهلي التركيز على الجانب البدني، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشراف مخطط الأحمال أندرياس إندويا.

كما حرص مارسيل كولر على التركيز خلال المران الأول على تطبيق بعض النواحي الخططية والتكتيكية، بالإضافة إلى إعطاء تعليمات خاصة لبعض اللاعبين.

وبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة الفريق الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الجمعة القادم الموافق 15 ديسمبر الجاري.

جماهير الأهلي السعودية الأهلي و اتحاد جدة

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