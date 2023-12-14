يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر أونلاين، حيث أصبح إصدارها سهل للغاية إلكترونيا، في ضوء ما وفرته الحكومة لغالبية الخدمات التي يحتاجها المواطنون رقمياً من خلال مواقعها الرسمية عبر الإنترنت، ضمن خطة الدولة للسير بخطى سريعة نحو التحول الرقمي.

خطوات استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر أون لاين

- يجب الدخول إلى بوابة مصر الرقمية

- اضغط على خانة خدمات الأحوال المدنية.

- اختر شهادة الميلاد

- أضغط بدء الخدمة

- قم بتسجيل الدخول

- اقرأ الشروط والأحكام بعناية ثم اضغط «موافق».

- سجل البيانات المطلوبة بدقة.

- سجل عنوان الاستلام بالتفصيل.

- قم بتسديد الرسوم المقررة.

رسوم استخراج شهادة الميلاد 2023

يختلف سعر استخراج شهادة ميلاد وفقا للطريقة التي تم بها استخراج على شهادة الميلاد، فقد أتاحت منصة مصر الرقمية إمكانية استخراج شهادة الميلاد اون لاين بسعر 63 جنيها، أما سعر استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر، من خلال التوجه إلى أقرب سجل مدني يتبع محل الإقامة المدونة في بطاقة الرقم القومي، يبلغ 50 جنيها بحد أقصى.

استخراج شهادة ميلاد، يزيد البحث عنها عبر محرك البحث جوجل لمعرفة تفاصيل استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر، وأماكن استخراجها، نظرا للحاجة إليها في عدة خدمات.

استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر

أتاحت وزارة الداخلية استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر ضمن عدة إجراءات أعلنتها خلال الفترة الماضية للتسهيل على المواطنين في استخراج مصدرات الأحوال المدنية ومنها استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر وغيرها من شهادات الوفاة أو الطلاق أو القيد العائلي وبطاقة الرقم القومي من السجلات المدنية.

وافتتحت وزارة الداخلية العديد من مكاتب الأحوال المدنية الجديدة والتي تتيح استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر فى المولات بالمحافظات بالإضافة الى تطوير المكاتب القديمة بأقسام الشرطة.

وعن موقع استخراج شهادة الميلاد ، اتاحت وزارة الداخلية استخراج شهادة ميلاد فوري للمواطنين وهي استخراج شهادة ميلاد مميكنة من خلال ماكينات الأحوال المدنية الجديدة التي توفر استخراج شهادات الميلاد.

استخراج شهادة ميلاد فوري

يمكن استخراج شهادة ميلاد فوري، وهي شهادة الميلاد المميكنة التي تحتوي على الرقم القومي للشخص، والتي أصبحت من الأوراق المهمة التي تطلب في كثير من الجهات ؛ كما يتم استخدامها في التقدم للامتحانات بالنسبة للطلاب.

تنقسم أماكن استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر 2023 كالتالي:

1 - مقرات السجل المدني: من خلال الذهاب إليها والحصول على شهادة الميلاد في الحال عن طريق دفع رسوم استخراجها والتي تختلف إذا كانت تستخرج للمرة الأولى أو المرة الثانية.

2 - ماكينات وزارة الداخلية الحديثة في المولات التجارية: ويمكن من خلالها استخراج شهادة الميلاد في الحال.

3 - بوابة مصر الرقمية: ويمكن أيضاً استخراج شهادة الميلاد كمبيوتر إلكترونياً دون الذهاب إلى المصالح الحكومية من خلال الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، ويتم استلامها خلال يومين بعد دفع رسوم استخراجها.

4 - موقع وزارة الداخلية: يمكن أيضاً استخراجها من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

5 - مكاتب البريد المصري: من خلال برتوكول وقعته وزارة الداخلية مع وزارة الاتصالات، ضمن أماكن استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر.

ويوضح صدى البلد خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة من السجل المدني:

وتحتاج عملية استخراج شهادة الميلاد المميكنة عن طريق السجل المدني، إحضار مجموعة من الوثائق منها..

نموذج (40) طلب الحصول على صورة وثيقة أو مستند.

مقدم الطلب، يجب أن يكون له الحق في استخراجها، وهم الأقارب من الدرجة الأولى مثل (الأب، الأم، الأخ، العم، الزوجة، الأبناء، الجد، الخال).

يمكن الحصول على الشهادة في اليوم التالي.

شهادة الميلاد أون لاين.

خطوات استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر أون لاين

- يجب الدخول إلى بوابة مصر الرقمية

- اضغط على خانة خدمات "الأحوال المدنية"

- اختر "شهادة الميلاد”.

- اضغط «بدء الخدمة»

- قم بتسجيل الدخول

- اقرأ الشروط والأحكام بعناية ثم اضغط «موافق».

- سجل البيانات المطلوبة بدقة.

- سجل عنوان الاستلام بالتفصيل.

- قم بتسديد الرسوم المقررة.

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استخراج شهادة الميلاد 2023

ويستطيع المواطنون استخراج شهادة الميلاد بالطريقة الاعتيادية وهى التوجه إلى أقرب مصلحة أحوال المدنية، واتباع الخطوات الآتية:

- الذهاب إلى السجل المدني.

- تقديم بطاقة الرقم القومى.

- شراء نموذج 40.

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد مميكنة

1- أصل شهادة الميلاد المحلية مصدقة.

2- ترجمة جواز سفر الوالدين.

3- سداد الرسوم المقررة.

4- صورة عقد الزواج المصرية أو الأجنبية في حالة إذا كان مقدم الطلب متزوج.

5- صورة من بطاقتي الرقم القومي للوالدين، في حالة كون جواز السفر غير مميكن.

6- صورة من جوازي سفر الوالدين.

7- نموذج 26 من طلب قيد ميلاد.

8- نموذج 32 من إبلاغ الولادة.

9- نموذج 40 من طلب الحصول على قيد أو وثيقة أو مستند.

إجراءات الحصول على شهادة ميلاد مميكنة

1- شراء نموذج استخراج شهادة ميلاد وملأ بياناته.

2- تسليمه إلى جانب المستندات المطلوبة للموظف المختص بالقنصلية.

3- استلام شهادة الميلاد الميكنة عقب إنهاء القنصلية إجراءاتها.