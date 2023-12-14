تشكيل الزمالك لمواجهة المصري في بطولة الدوري

سيقود سيف الجزيري هجوم الزمالك في مباراتهم أمام المصري، حيث يشارك بجواره أحمد سيد "زيزو" وسيد عبد الله. يُلعب اللقاء على استاد برج العرب في الإسكندرية، وتنطلق المباراة في السابعة مساءً.

ويجدر بالذكر أن محمود حمدي "الونش" غير متواجد في قائمة الفريق لهذه المباراة بعد عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

تشكيلة الزمالك أمام المصري:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

الوسط: نبيل عماد – محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما"

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – سيف الجزيري – سيد عبد الله

على مقاعد البدلاء: عبد الرحمن نفاد – محمد طارق – أحمد رفاعي – عبد الله جمعة – عمرو السيسي – شيكابالا – إبراهيما نداي – سامسون أكينيولا – ناصر منسي.