الرئاسة الفلسطينية: نثمن موقف مصر الرافض للتهجير القسري ولن نتخلى عن غزة

أكد متحدث الرئاسة الفلسطينية، أن الموقف الأمريكي واضح بدعمه لإسرائيل وهناك جهود عربية فلسطينية لوقف العدوان الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية: "لا ثقة لنا بإسرائيل أو بتصريحات الولايات المتحدة التي تقدم الدعم الكامل لجيش الاحتلال".

وأضاف: "متفقون مع مصر ونثمن موقفها وموقف الرئيس المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين".

وتابع متحدث الرئاسة الفلسطينية:" لن نتخلى عن قطاع غزة أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية".

وأكمل: "الإدارة الأمريكية غير معنية بوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة".