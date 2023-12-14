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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال بغرفة العمليات في غزة

غزة
غزة

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، فقدان الاتصال بغرفة العمليات في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

انتشار الأوبئة.. يونيسيف: ظهور بعض الأمراض المعوية لدى الأطفال في غزة

أول تعليق من الأمم المتحدة على ضخ إسرائيل مياه البحر في أنفاق غزة

وفي سياق متصل، قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن ضخ إسرائيل مياه البحر في أنفاق حماس في قطاع غزة قد يؤدي لأضرار بيئية.

 

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلا عن مسؤولين، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ ضخ مياه البحر في مجمع أنفاق حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التزم الصمت بشأن إمكانية استخدام مياه البحر لإغراق أنفاق حماس، قائلاً إنه “لن يقدم معلومات طوعية للعدو”.

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