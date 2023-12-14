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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتشار الأوبئة.. يونيسيف: ظهور بعض الأمراض المعوية لدى الأطفال في غزة

غزة
غزة

حذر سليم عويس مسؤول الإعلام في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من ظهور الأمراض المعدية والأوبئة في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة .

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 وقال سليم عويس في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”:"نناشد المجتمع الدولي وأطراف النزاع بحماية الأطفال في قطاع غزة ".

 

 وأضاف سليم عويس: "شمال غزة لا يوجد بها رعاية صحية بسبب نقص المواد وعدم الأمان وعدم القدرة على استيعاب الأعداد الغفيرة، وهذا يؤثر على حياة الأطفال الخدج والأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة إن كانوا مصابين أو يعانون أمراضا تحتاج إلى الرعاية المستمرة. 

 

وتايع سليم عويس: "بدأنا نشهد ظهور بعض الأمراض بين الأطفال منها الأمراض المعوية والأمراض الرئوية، وقد تزداد خلال الفترة المقبلة، ونخشى تفشي الأوبئة وسيكون نتائج هذا الأمر كارثية".

 

وأكمل سليم عويس: “للأسف، يستمر الأطفال في دفع الثمن الأغلى في المستشفيات وبسبب الهجمات والقصف والحالة المعيشية بسبب غياب المياه ودخول الأمطار إلى المخيمات وأماكن اللجوء، وأكثر من 400 شخص يستخدمون مرحاضا واحدا، كذلك الحال بالنسبة لنقاط توزيع المياه لأماكن الاستحمام، وكل ذلك يؤدي إلى انتشار الأمراض”.

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