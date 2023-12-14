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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط و7 جنود بجروح خطيرة في غزة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الخميس، إصابة ضابط و7 جنود بجروح خطيرة خلال المعارك في جنوب غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، استهدفنا 3 آليات إسرائيلية في غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “استهدفنا 3 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة”.

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 ومنذ قليل، أعلنت كتائب القسام، قنص 4 جنود إسرائيليين شمال غربي مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “مجاهدونا يقنصون 4 جنود صهاينة شمال غربي مدينة غزة”.

الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال غزة

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