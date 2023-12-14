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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جيش الاحتلال يعلن شن 500 غارة على غزة في أسبوع

غزة
غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن أكثر من 500 غارة على قطاع غزة في أسبوع، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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ومن جانبها، أكد الرئاسة الفلسطينية ان جريمة جنين اليوم تصعيد دموي خطير.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية؛ فقد حذرت الرئاسة من محاولة "إسرائيل" تفجير الأوضاع وجرب المنطقة إلى مربع القتل والتدمير، لتنفيذ مخططاتها بالضم والتهجير والإبادة لشعبنا.

وشددت علي أن هذه السياسات العدوانية لن تنجح في إخضاع الشعب الفلسطيني ، مضيفة " وأمريكا هي الوحيدة القادرة على إلزام "إسرائيل" بوقف الحرب على غزة والضفة.

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