انهيار إيناس عبد الدايم في عزاء زوجها

انهارت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة السابقة، أثناء مواساتها من الحضور في عزاء زوجها المهندس مدحت شليق، الذي يقام حاليًا بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وحرص على الحضور كل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المستشار عمر مروان وزير العدل، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، اللواء سمير فرج، ووزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل، والفنان أحمد الشامي، والإعلامية جاسمين طه.

وكان قد حرص عدد من الفنانين والشخصيات العامة على حضور جنازة المهندس مدحت شليق، زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم، والذي تولت في السابق منصب وزيرة الثقافة. وكانت من بين الحضور البارزين الدكتور أشرف زكي، رئيس نقابة الممثلين، والمخرج خالد جلال، والفنانين أيمن عزب وإيهاب فهمي وسامح الصريطي ومحمد عبد العزيز، وكذلك الفنانة سلوى محمد علي والمنشد محمود التهامي.. وقد حضر أيضًا الدكتور خالد عبد الجليل ود. مجدي صابر، الرئيس السابق لدار الأوبرا، والمنتج محمد العدل.

تعرضت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة السابقة، خلال جنازة زوجها المهندس مدحت شليق، للانهيار العاطفي، ومن أجل مواساتها ودعمها في هذا المصاب الجلل، تجمع حولها أصدقاؤها ليكونوا إلى جانبها في هذه اللحظات الصعبة وفقدانها الأليم لزوجها.

وقد قدمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة الحالية، واجب العزاء للدكتورة إيناس عبد الدايم في فقدانها زوجها المغفور له بإذن الله. وعبّرت وزيرة الثقافة عن تعاطفها ومشاطرتها للألم الذي تعانيه الدكتورة إيناس عبد الدايم وأسرتها، وتمنت أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يمنح أهله الصبر والسلوان.

تم الإعلان يوم أمس الثلاثاء عن وفاة المهندس مدحت شليق، زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم، الوزيرة السابقة للثقافة.