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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المركز القومي للسينما يكرم صناع فيلم أصل الحكاية

صدى البلد

أقيمت أمس الأربعاء فعاليات نادى سينما أوبرا الإسكندرية الذي بقيمة المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، حيث تم عرض الفيلم التسحيلى "أصل الحكاية" للمخرجة "سهام عبد المنعم"، بمسرح سيد درويش بدار أوبر الإسكندرية.

الفيلم من انتاج المركز القومي للسينما ويسرد قصة حياة الفنان التشكيلي الدكتور محمد شاكر، وهو العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية والأستاذ المتفرغ بقسم التصوير، والحاصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المحلية والدولية.

الفيلم هو العرض الأول بمدينة الإسكندرية، وجاء ذلك بحضور مخرجة الفيلم سهام عبد المنعم، ومدير التصوير محسن أحمد والفنان التشكيلى الدكتور محمد شاكر والدكتور يسرى الجمل والدكتورة ايمان الجمل.

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وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة ادارها الناقد السينمائي أحمد عسر وتم خلالها مناقشة الفيلم مع صُناعه والجمهور، وقام المركز القومي للسينما بتكريم كلاً من مدير التصوير محسن احمد، والدكتور محمد شاكر، والمخرجة سهام عبد المنعم ، وقام بتسليمهم شهادات التكريم محمد شوقي مدير العلاقات العامة نيابة عن الدكتور حسين بكر.

يذكر أن نادي سينما أوبرا الإسكندرية يقيمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ويشرف عليه فنياً الناقد السينمائي أحمد عسر.

الاسكندرية أصل الحكاية الدكتور محمد شاكر الدكتور خالد داغر العرض الأول

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