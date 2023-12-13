أخبار الفن.. ضرب وألفاظ خارجة بين بوسي وطليقها فى فندق شهير وموعد طرح فيلم الإسكندراني

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

كشف الفنان أحمد حلمي عن موقف جمع والديه عقب ولادة شقيقه الأكبر الراحل خالد، والذى كان من المفترض أن يطلق عليه اسم أحمد إلا أن والده رفض وأصر على خالد.



وكتب حلمي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: اخي اخذ اسمي

يحرص المطرب وائل جسار على إحياء ليلة رأس السنة من كل عام داخل القاهرة، حيث يتعاقد على أكثر من حفل كل عام.



وتعاقد وائل جسار هذا العام على أولى حفلات ليلة رأس السنة الجديدة داخل فندق سميراميس، حيث يحيى جسار الحفل بصحبة مجموعة من المطربين الشعبين.



حرصت الفنانة ناهد السباعي على توجيه رسالة إلى والدتها الراحلة من خلال صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام.

وكتبت ناهد السباعي، "حبيبتي و امي و صحبتي و بنتي و كل حياتي اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وأكــــرم نزلها ووسع مدخلها ، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

سافر منذ قليل المطرب أحمد سعد على متن طائرة خاصة إلى الرياض استعداد لإحيائه حفل ميدل بيست هناك ضمن فعاليات موسم الرياض.

ومن المفترض أن يحيى سعد حفلته الغنائية يوم 16 من شهر ديسمبر الحالي ويشاركه الغناء فى هذا الحفل كل من فريق كايروكي ونانسي عجرم وحسن أبو الروس وداليا مبارك ومحمد رمضان.



يطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الجديدة هذا العام، جسر الجونة السينمائي ليسلط الضوء على ما يحدث خلف الكاميرا، ويبني جسرًا بين صنّاع الأفلام الصاعدين والمخضرمين، وبين الفنانين والخبراء في الصناعة، إلى جانب فتح حلقة للتواصل بين المواهب المحلية والعالمية.

كشف الفنان داود حسين عن تفاصيل رسالة فتاة فلسطينية وجهتها له خلال الفترة الماضية.



وقال في تصريحات لـ"صدى البلد": “تقدمت برسالة إلى فلسطين من خلال فيديو وبعد طرحه وجدت طفلة تتفاعل مع الفيديو وأرسلت لي رسالة تعبّر فيها عن سعادتها بدعمنا لهم، وأتمنى لهم النصر”.

وقعت مشاجرة جديدة بين الفنانة بوسي وطليقها هشام ربيع داخل أحد الفنادق الشهيرة فى منطقة التجمع.

وبدأت القصة عندما تقابل الطرفان داخل فندق شهير وبدأت المشادة الكلامية بينهما والتى وصلت حد الألفاظ غير اللائقة ، ومن ثم حررت بوسي بلاغا لإتهام طليقها هشام ربيع بالتعدي عليها ، وتقدم هو الآخر لتقديم بلاغ .