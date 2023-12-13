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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في طيارة خاصة.. أحمد سعد يسافر إلى الرياض استعدادا لحفل ميدل بيست

أحمد سعد
أحمد سعد

سافر منذ قليل المطرب أحمد سعد على متن طائرة خاصة إلى الرياض استعداد لإحيائه حفل ميدل بيست هناك ضمن فعاليات موسم الرياض.

ومن المفترض أن يحيى سعد حفلته الغنائية يوم 16 من شهر ديسمبر الحالي ويشاركه الغناء فى هذا الحفل كل من فريق كايروكي ونانسي عجرم وحسن أبو الروس وداليا مبارك ومحمد رمضان.
 

تفاصيل مهرجان الميدل بيست ساوند

ويقام مهرجان الميدل بيت ساوند ستورم لتعام 2023 على مدار ثلاثة أيام يبدأ يوم الخميس الموافق 14 من شهر ديسمبر وحتى يوم السبت 16 من نفس الشهر ويضم مجموعة كبيرة من النجوم.

وتحيى المطربة روبي حفلات غنائيا ضمن فعاليات المهرجان ويشاركها الغناء فى الحفل المطرب الأمريكي كريس براون بالإضافة إلى حميد الشاعري ورامي صبري ومحمد العسيلي وحكيم

أحدث حفلات أحمد سعد فى السعودية 

وكان أحدث ظهور لأحمد سعد فى السعودية خلال حفل روائع رياض السنباطي، حيث شارك سعد فى الحفل بجانب مجموعة كبيرة من المطربين وعلى رأسهم شيرين عبد الوهاب ومي فاروق وريهام عبد الحكيم وغيرهم من المطربين العرب والمصريين.
 

أحمد سعد وعمرو سعد

 

وكان الفنان عمرو سعد قد أعلن خلال لقائه ببرنامج عرب وود أنه يستعد خلال هذه الفترة لتقديم عمل فني مع شقيقه أحمد سعد.

وأضاف سعد أن مشروعه الغنائي مع أحمد سعد قائم ومن المفترض أن يكون قيد التنفيذ خلال عام 2024.
 

المطرب أحمد سعد مهرجان الميدل بيست ساوند الرياض

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