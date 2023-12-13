تفاصيل جسر الجونة السينمائي قبل انطلاق المهرجان

يطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الجديدة هذا العام، جسر الجونة السينمائي ليسلط الضوء على ما يحدث خلف الكاميرا، ويبني جسرًا بين صنّاع الأفلام الصاعدين والمخضرمين، وبين الفنانين والخبراء في الصناعة، إلى جانب فتح حلقة للتواصل بين المواهب المحلية والعالمية.

وعلى مدار ستة أيام، وبالقرب من شواطئ البحر الأحمر، وفيما بين العروض الملهمة، يجمع جسر الجونة السينمائي، الجمهور الشغوف بالأفلام، وأبرز الأسماء في الصناعة على حد سواء، حول برنامج شيّق من المحاضرات والورش والمناقشات وجلسات التعارف، التي تهدف إلى تحليل استراتيجيات ودوافع السينما، كما تدعم الروابط والتعاونات الهادفة.

ويعقد برنامج الجسر عددًا من الندوات المثيرة للفكر حول الموضوعات الأكثر إلحاحًا في صناعة السينما على المستويين الإقليمي والعالمي اليوم، بدءًا من التمثيل العربي في الخارج إلى الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية.

وتتناول الندوات المحاور التالية:

ـ العرب في الخارج: إعادة رسم صورة الشرق عالميًا

وتهدف لاستكشاف وجهات نظر دقيقة حول الهوية العربية على مستوى العالم بمشاركة روندا رجب وأمير المصري ونورهان توفيق ومنال عيسى وتدير الجلسة ماريا بانجي.

ـ صناعة الأفلام المؤثرة: الأفعال أبلغ من الأقوال

وتهدف للتعمق في القوة التحويلية للسينما لدفع التغيير الاجتماعي، وتتضمن عرض خاص لـلفيلم القصير "مطر" من إخراج حسن العقاد، ويشارك في الجلسة سيلفان جورج ومايبل إيفانز وحبيب طرابلسي وأحمد مالك، وتدير الندوة حياة الجويلي.

ـ السرد القصصي والمناخ: تحطيم القوالب النمطية

تتحدى السرديات التقليدية حول القضايا البيئية ويشارك في الجلسة كل من كايا جريتش ولوبدهالك شاترجي ومحمد عمر وتدير الندوة دعاء صابر.

ـ ما وراء الحدود: تمويل الأفلام على مستوى العالم

تقدم رؤى حول التعاون السينمائي الدولي، بمشاركة دوروثي بنماير وأمجد أبو العلاء ومصطفى يوسف ورولا ناصر، وتديرها سولاي غربيّة.

ـ أبعد من الخيال: الغوص في الملكية الفكرية والذكاء الصناعي

تستكشف نقاط التلاقي بين الملكية الفكرية والذكاء الصناعي، بمشاركة عالية تهامي ومحمود عثمان وطارق الجنايني وعالية يعقوب وإيلي جامين وأحمد عامر، تديرها علياء زكي.

ـ التدوير والحشد: ماذا يمكن أن تفعل دور العرض المستقلة في أوقات الأزمات؟ - بالتعاون مع شبكة "ناس"

يشارك فيها مي عودة وفاطمة عابد وإيلاف الكنزي وقيس زايد، وتديرها ندى بكر.

ـ من الألف إلى الياء: صناعة محتوى للمنصات

تغوص في صناعة منصات البث المباشر المحلية، بمشاركة علي غلموش ومريم أبو عوف ومحمد شاكر ومريم نعوم وطارق نصر، ويديرها كريم الشناوي.

ـ نظرة على: الجيل القادم بالتعاون مع "مينتور" العربية

تسلط الضوء على المواهب الشابة وتوفر منصة للإرشاد والنمو، بمشاركة عزيز زرمبة وكوثر يونس ودانييلا رحمة ومصطفى الششتاوي وفريدة زهران، وتديرها ثريا إسماعيل.

وفي استجابة للأحداث في غزة، تُقام حلقة نقاشية خاصة بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، بعنوان "السينما في الأزمات: نظرة على فلسطين"، تضم صانعي الأفلام الفلسطينيين خليل المزيان، فرح نابلسي وأحمد المناراوي، ورشيد مشهراوي، ويديرها محمد المغني، وتتعمق في الدور المحوري للسينما كشكل من أشكال المقاومة.

بالإضافة إلى ذلك، تعد المحاضرة مع المخرج المتميز مروان حامد، الحائز على جائزة الإنجاز الإبداعي لهذا العام، بتقديم رؤى قيمة حول حرفة صناعة الأفلام. كما يجري العمل على محاضرات إضافية مع متخصصين في هذا المجال.

كما تعقد جلسة نقاشية مع الفنانة الكبيرة يسرا وستدير الندوة ماريان خوري المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، وسيضم برنامج منصة جسر الجونة السينمائي أيضا حلقة نقاشية مع الفنان الفرنسي الأمريكي كريستوفر لامبرت.

ويستضيف جسر الجونة السينمائي أيضًا ورشة عمل للتطوير الإبداعي والترويج، "من الترويج إلى الإنتاج"، يتم تنظيمها بالتعاون مع مجموعة روايات، مع التركيز على مشاريع صانعات الأفلام المصريات.

ويضم البرنامج مجموعة متنوعة من المتحدثين، بما في ذلك المواهب المحلية والإقليمية والدولية، مما يخلق جسرًا بين الأجيال والأفراد ذوي المسارات المتنوعة في صناعة السينما.