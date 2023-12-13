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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اتغيّرت أسامينا والعمر كما هو .. أحمد حلمي يرثي شقيقه بكلمات مؤثرة

أحمد حلمي وشقيقه
أحمد حلمي وشقيقه خالد

كشف الفنان أحمد حلمي عن موقف جمع والديه عقب ولادة شقيقه الأكبر الراحل خالد، والذى كان من المفترض أن يطلق عليه اسم أحمد إلا أن والده رفض وأصر على خالد.

وكتب حلمي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: اخي اخذ اسمي

وُلِد اخي الأكبر

امي :هسميه احمد

ابي : اسم جميل ، بس انا كان نفسي اسميه خالد

نظرت امي الي السقف واخذت تردد اسم خالد بنغمات مختلفه ، "خالد ... خاااالد" وكأنها تقرأ حروفه المكتوبه بجوار النجفه التي لم تتغير حتي وقتنا هذا .. ولم تقتنع ...

امي : طب نسمي البكري احمد و التاني نبقي نسميه خالد.

حسم ابي الموقف بثلاث كلمات لا اكثر لم تستطع امي بعدها الكلام.

ابي : مش هينفع " اصل انا نادرها" ان اول مولود اسميه خالد.

امي : مممم ، لأ لو نادرها يبقي خلاص ، نسميه خالد، بس نادرا عليا ان المولود التاني هاسميه احمد.

(وهكذا اخذ اخي اسمي واخذت انا اسمه.. تبدلت اسامينا ولكن بقي العمر كما هو).

الله يرحمك يامن تحمل اسمي.

 

وفاة شقيق أحمد حلمي 

وكانت سالى سالى شقيقة الفنان أحمد حلمي قد أعلنت عن وفاة شقيقها الأكبر خالد فجر يوم الجمعة الماضية.


وكتبت سالي عبر خاصية الإستوري الخاص بها بموقع التواصل الاجتماعي: “أخي خالد فى ذمة الله استحلفكم بالله أن تدعو له فى هذه الجمعة الكريمة”.
 

 

وأقام أحمد حلمي عزاء لشقيقه الراحل يوم الأحد الماضي بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وحرص على تقديم واجب العزاء عدد كبير من نجوم الفن منهم كريم عبد العزيز ومحمد هنيدي وأخرون

أحمد حلمى الفنان أحمد حلمى وفاة شقيق أحمد حلمي

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