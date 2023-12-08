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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حلمي يكشف موعد عزاء شقيقه فى القاهرة

أحمد حلمي وشقيقه
أحمد حلمي وشقيقه

كشف الفنان أحمد حلمي عن موعد عزاء شقيقه الأكبر خالد بالقاهرة، ويقوم يوم الأحد القادم بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.
 

وفاة شقيق أحمد حلمي 


 أعلنت سالي شقيقة الفنان أحمد حلمي عن وفاة شقيقها الأكبر خالد فجر اليوم ببنها.


وكتبت سالي عبر خاصية الإستوري الخاص بها بموقع التواصل الاجتماعي: “أخي خالد فى ذمة الله استحلفكم بالله أن تدعو له فى هذه الجمعة الكريمة”.
 

ومن المفترض أن تشيع جثمان الراحل من مسجد ناصر بمدينة بنها، بمنطقة الفلل، عقب صلاة الجمعة، على أن يقام العزاء مساء اليوم بمنزل العائلة هناك.
 

 أحمد حلمي

حل الفنان أحمد حلمي، ضيفا على الإعلامي محمود سعد فى حلقة جديدة من حلقات برنامجه سولد أوت والمعروض حاليا على شاشة سي بي سي.

 

ورحب محمود سعد بأحمد حلمي فى برنامجه مؤكدا على أنه لم يظهر مع حلمي على الهواء أمام الجمهور منذ سنوات عديدة لكنه سعيد بهذه الحلقة الذي يتمنى أن تنال اعجاب الجمهور.  وبدا محمود سعد الحلقة بتوجيه عدد من الأسئلة السريعة لأحمد حلمي، إلا أن حلمي داعب الإعلامي محمود سعد ببعض الإيفهات ليرد محمود سعد عليه قائلا: عارف انه هيعذبني.

 

وتطرق محمود سعد خلال الحلقة لكثير من الأسرار والكواليس فى حياة حلمي ومراحل الصعود والهبوط التى مر عليها أحمد حلمي منذ بداية مشواره الفني وحتى الآن.  وكشف حلمي أن حياته الفنية أشبه بلعبة السلم والثعبان حيث أن هناك خطوة يقوم باتخاذها تجعله فى أنجح فترات حياته وبالعكس هناك خطوات أخرى غير موفقه لذلك فهو دائما يرضى بكل مراحل الصعود والهبوط فى حياته العملية.

الفنان أحمد حلمى مسجد الشرطة وفاة شقيق أحمد حلمي

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