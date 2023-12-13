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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

داود حسين يكشف تفاصيل وكواليس رسالة فتاة فلسطينية له

صدى البلد

كشف الفنان داود حسين عن تفاصيل رسالة فتاة فلسطينية وجهتها له خلال الفترة الماضية.


وقال في تصريحات لـ"صدى البلد": “تقدمت برسالة إلى فلسطين من خلال فيديو وبعد طرحه وجدت طفلة تتفاعل مع الفيديو وأرسلت لي رسالة تعبّر فيها عن سعادتها بدعمنا لهم، وأتمنى لهم النصر”.


وكان قد أعرب الكويتي داود حسين عن سعادته بتكريمه في مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ 24 التي تنتهي في 10 ديسمبر.

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وقال داود: “التكريم مهم للفنان ولكن فرحتي منقوصة لما يحدث من إبادة جماعية لأشقائنا في غزة، وانا سعيد بالمشاهد الفلسطينية في مهرجان أيام قرطاج وان تكون تلك الفعالية صوت نعبر فيه عن الصورة الحقيقية التي يزفها جيش الإحتلال، فالمحافل الفنية فرصة لنا لأن نعبر ونساند اشقائنا حتة ينتصروا”.

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