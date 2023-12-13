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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سر اعتذار أحمد داود عن ولاد رزق 3.. تفاصيل

أحمد داود
أحمد داود

كشف الفنان أحمد داود، السر وراء عدم انضمامه الى الجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق” والذى يتم تصويره حاليا فى السعودية.

وقال أحمد داود ، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: والله  كان نفسي، أنا بحب ولاد رزق جدا، وحاولت على قد ما أقدر أكون معاهم، بس غصب عني معرفتش أكون موجود بسبب مسلسل زينهم وفيلم الهوى سلطان، وصعب جدًا التنسيق بينهم، إن شاء الله أكون معاهم في ولاد رزق 4.

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ولاد رزق 3 وآسر ياسين

انضم الفنان آسر ياسين لأبطال فيلم «ولاد رزق 3.. القاضية»، وهو الجزء الثالث من الفيلم الشهير الذي حقق نجاحاً كبيراً مصرياً وعربياً.

ويجسد ياسين خلال الأحداث شخصية «الشايب» التي بدأ تصويرها مؤخراً، والتي تم الإعلان عنها أيضاً في وقت سابق، تمهيداً لتقديم فيلم منفصل عن الشخصية.

ويستكمل صُناع فيلم «ولاد رزق.. القاضية» التصوير حالياً في العاصمة السعودية الرياض، للعرض خلال صيف 2024، وذلك بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق...عودة أسود الأرض»، بينما عُرض الجزء الأول منه عام 2015.

ويشارك في بطولة الفيلم مع آسر ياسين، كل من أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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