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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تطور مفاجئ في حالة المخرج أحمد البدرى الصحية بعد بتر قدمه.. تفاصيل

أحمد البدرى
أحمد البدرى

نشر الفنان شريف إدريس تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يكشف فيه عن تطور مفاجئ فى الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري.

أحمد البدرى 

وقال شريف إدريس: “الحمد الله أحمد أخويا بيتحسن، والسكر بينزل هو لسه محجوز في المستشفى لحد ما الأمور كلها تتظبط، وشكرًا لكل الأصدقاء اللي بيطمنوا على أحمد”.

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وقد نشر هانى الشيخ، صديق المخرج أحمد البدرى، تعليقا جديدا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يكشف فيه تفاصيل جديدة عن حالة المخرج أحمد البدرى الصحية بعد بتر قدمه اليسرى بالكامل.

وقال هانى الشيخ، صديق أحمد البدرى: “أحمد البدرى حالته بتتدهور، أرجوكم الدعاء له بالشفاء العاجل، يا رب تقوم بالسلامة يا بدري، ويشفيك ويعافيك”.

أحمد البدرى

وكان هانى الشيخ، صديق أحمد البدرى، علق قبل ذلك قائلا: “صديقي الغالي المخرج أحمد البدري، أرجو من كل اللي يعرفه عن قرب يزوره في المستشفي لأن حالته الصحيه صعبة جدًا جدًا وغير مستقرة”.

وأضاف صديق أحمد البدرى: “بتر القدم بالكامل رجله الشمال كلها اتشالت وسكر غير مستقر والتنفس صعب جدا وتسمم في الدم، هو في معهد ناصر اللي علي الكورنيش في الرعاية المركزة، الزيارة من الساعه 4 إلى 5 فقط، ادعوا له وزيارة المريض بتفرق معاه كتير لأن الوضع صعب، ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم بألف سلامة”.

وأوضح: “أرجوكم لما حد يكون قريب منكم وفي عشرة وتعب أو في محنة روحووا زوروه واطمنوا عليه بنفسكم بلاش جو البوستات وشغل السوشيال ميديا، ممكن يكون في بعد من زحمة الحياة بس لو حد بينك وبينه عشرة واتحط في موقف أجري وروح له عشان لما تقع تلاقي الناس حواليك، ربنا يشفي ويعافي كل مريض ويشفيك يا بدري”.

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