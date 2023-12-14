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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السبت.. عرض فيلم الحرب العالمية الثالثة بالمركز الثقافي لروسي

صدى البلد

في اطار عروض جمعية الفيلم الأسبوعية  يتم عرض فيلم "الحرب العالمية الثالثة" للمخرج هومان سيدى إنتاج 2022 وذلك في السادسة والنصف مساء السبت 16 ديسمبر الجارى بالمركز الثقافى الروسي، الفيلم ترشيح الصحفية نيفين الزهيرى وتقديم شريف جاد نائب رئيس جمعية الفيلم ، وهو بطولة محسن تنابنده ، ومهسا حجازى.

تدور احداث الفيلم حول شكيب عامل بأجر يومي ويعيش من دون مأوى، فقد زوجته وابنه في زلزال منذ سنوات ، على مدى العامين الماضيين، كان على علاقة غرامية مع لادن وهي امرأة صماء وبكماء، حصل على وظيفة في موقع بناء، تبين أن موقع البناء الذي يعمل فيه هو موقع تصوير فيلم عن الفظائع التي ارتكبها هتلر خلال الحرب العالمية الثانية.

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وخلال هذا العمل يحصل شكيب على منزل وفرصة العمر، بسبب الشبه بينه وبين هتلر ، وعندما تعلم لادن عن دوره السينمائي وعن المنزل، تأتي إلى مكان عمله وتطلب المساعدة منه للبقاء معه في المنزل، ولكن جميع خطط شكيب تفشل.

حصل علي الجولدن تيلوب في مهرجان اسطنبول السينمائي ، حصل علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان فريبورغ السينمائي الدولي ورشح للجائزة الكبري بنفس المهرجان ، رشح لجائزة افضل فيلم اجنبي من الفيبرسي بمهرجان بالم سبرينج السينمائي ، فاز بجائزة الفيبريسي لاحسن فيلم بمهرجان ستوكهولم السينمائي ، رشح للجائزة الكبري بمهرجان طوكيو السينمائي، بينما حصل علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة ، حصل الفيلم علي جائزة احسن فيلم في جائزة آفاق البندقية بمهرجان فينيسيا السينمائي، وحصل بطل الفيلم محسن تنابنده علي جائزة احسن ممثل .

الحرب العالمية الثالثة الحرب العالمية الحرب العالمية الثانية أحداث الفيلم

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