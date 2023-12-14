صفارات الإنذار تدوي في أوفاكيم ومحيطها جنوب فلسطين

دوت صافرات الإنذار في "أوفاكيم" ومحيطها جنوب فلسطين المحتلة.

وكان أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” اعلن ، اليوم الخميس، تدمير 72 آلية عسكرية إسرائيلية ومقتل 36 جنديا وأوقعوا عشرات آخرين بين قتيل وجريح خلال الـ72 ساعة الماضية.

وقال أبو عبيدة، في بيان: “تمكن مجاهدو القسام خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 72 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكد مجاهدونا قتل 36 جندياً وإيقاع عشرات الجنود الصهاينة الآخرين بين قتيل وجريح والاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعضهم إثر استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم إضافة لعمليات القنص المحققة لجنودهم”.

وأضاف: “كما استهدف مجاهدو القسام مقرات وغرف القيادة الميدانية ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال ووجهوا رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة إلى داخل الكيان الصهيوني.